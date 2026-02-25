Sa seconde carrière n’a toujours pas décollé. Grand fan de golf, John Terry était l’invité de la chaîne YouTube Golf Life en début de semaine. Dans la vidéo, il fait part d’une « frustration » qui concerne cependant un autre gazon vert : celui du foot, son premier amour.

Pas le bienvenu malgré ses diplômes

Et pour cause, l’ancien défenseur de Chelsea, où il officie aujourd’hui comme « mentor » à mi-temps au sein du centre de formation, regrette de ne pas avoir été inclus dans le staff intérimaire qui a fait la transition entre Enzo Maresca, après son éviction le 1er janvier dernier, et Liam Rosenior, qui lui a succédé deux matchs et cinq jours plus tard.

Ces rencontres face à Manchester City et Fulham, Terry se serait bien vu les diriger, notamment au vu du fait qu’il a déjà été l’adjoint de Dean Smith à Aston Villa et Leicester, mais aussi de ses certifications UEFA (une licence pro) et FIFA (un diplôme en « leadership »).

Seulement voilà, le board des Blues lui a préféré Calum McFarlane, alors entraîneur de l’équipe U21 de Chelsea. « Il a repris le groupe et s’en est très bien sorti avec de bons résultats », reconnaît John Terry, qui estime cependant qu’il aurait « dû faire partie [du projet] ». De quoi le laisser « non pas agacé, mais plutôt frustré. Parce que je faisais pleinement partie de ce groupe U21 [qui a assuré l’intérim] ».

En attendant, il peut toujours se consoler avec l’équipe de sixte exclusivement composée d’influenceurs dont il a la charge. Bizarrement, là, personne n’a l’air de lui envier son poste.

