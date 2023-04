Lucas Chevalier obligé de s'expliquer sur un tweet de 2015

Huit ans plus tard.

Véritable révélation de cette saison 2022-2023, Lucas Chevalier (21 ans), comme beaucoup de footeux avant lui, s’est fait rattraper par l’un de ses vieux tweets. Ce mercredi, il est moqué pour un gazouillis datant de 2015, lorsqu’il n’avait que 13 ans. Le 20 septembre, cette année-là, l’Olympique Lyonnais se déplaçait à Marseille en championnat et en réaction à l’ouverture du score d’Alexandre Lacazette, le petit Lucas – visiblement heureux de ce but – avait tweeté le fameux « #TeamOL ». Est-il supporter lyonnais, lui le pur Dogue ? Obligé de s’expliquer, il a mis les choses au clair. « Explication : j’avais et j’ai encore de la famille du côté de Lyon à St-Romain (Saint-Romain-au-Mont-d’Or, à côté de la capitale des Gaules). J’avais donc l’habitude d’y aller pendant les vacances. Ce n’est pas parce qu’on a le LOSC dans le cœur que l’on ne peut pas apprécier une autre équipe. Surtout à cet âge-là, 13 ans précisément. »

Explication : j’avais et j’ai encore de la famille du côté de Lyon à St romain. j’y avais donc l’habitude d’y aller pendant les vacances. C’est pas pcq on a le LOSC dans le cœur que l’on pouvait pas apprécié une autres équipes. surtout à cette âge la, 13ans précisément 😁 https://t.co/VdhPU8JbOi — Lucas Chevalier (@_lc30_) April 5, 2023

À la place de la défense du LOSC, on ferait quand même attention lors du prochain match face à l’OL.

Clément Turpin gagne son procès contre un employé de l’OL