Léo Petrot (Saint-Étienne) : « Ce n’est pas fini ! »

Si seulement Saint-Étienne s’était imposé ce vendredi soir…

… Les Verts seraient en Ligue 1, tout simplement. Car Angers, dont la montée est officielle, n’a pu faire mieux qu’un match nul contre Dunkerque lors de l’ultime journée de deuxième division et ne dispose que de trois points d’avance au classement avec une différence de buts défavorable. Mais l’ASSE s’est inclinée sur la pelouse de Quevilly Rouen Métropole et termine donc en troisième position, qui l’oblige à disputer les play-off pour espérer accéder à l’échelon supérieur.

Cela dit, l’optimisme reste de mise du côté de Léo Petrot. « Il faut déjà switcher pour la semaine prochaine, il faut se vider les têtes le plus vite possible et récupérer. Il ne faut plus calculer, il n’y a plus que nous, a ainsi noté le défenseur, en conférence de presse. On a eu des chances de monter en Ligue 1, il faut se rendre compte de la chance qu’on a de pouvoir encore le faire. Ce n’est pas fini, on peut encore monter. Il y a quatre ou cinq mois en arrière, on aurait signé tout de suite si on nous avait dit qu’on pourrait monter. »

Premier obstacle : Rodez ou le Paris FC !