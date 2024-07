Le maire de Bordeaux demande à Gérard Lopez de sauver les Girondins

Il faut mettre la Garonne à l’abri.

Après l’annonce de la fin des discussions entre Bordeaux et le groupe américain Fenway Sports Group, les Girondins se retrouvent dans une position très compliquée, à quelques jours seulement de leur audition devant la DNCG nationale. En manque de 40 millions d’euros, le club risque de se faire rétrograder définitivement en National 1, voire de déposer le bilan. De quoi faire réagir le maire de la ville, Pierre Hurmic, grand fan de sport et défenseur des Girondins. Interrogé sur la situation du club par France Bleu Gironde, ce dernier a déclaré être « inquiet ». « Les délais sont très courts pour que le propriétaire du club sauve les Girondins. Il faut trouver 40 millions d’ici mardi prochain, j’en appelle à la responsabilité de Gérard Lopez pour qu’il trouve rapidement une solution, qu’il mette les 40 millions s’il le peut ou s’il le veut, ou qu’il trouve dans un délai très court un partenaire solide pour sauver les Girondins. On ne peut se résoudre à voir un club aussi prestigieux que les Girondins être rayé de la carte de l’élite du football », a expliqué le maire bordelais, avant d’appeler Lopez sur X à tout faire pour sauver le club.

Bordeaux ne peut pas se résoudre à voir son club historique relégué en National. Sa survie est désormais entre les mains de Gérard Lopez, à qui je demande de garantir son avenir.@girondins — Pierre HURMIC (@PierreHurmic) July 17, 2024

L’édile, qui avait échangé avec les représentants des Girondins et le groupe américain, a également évoqué l’échec du rachat : « Le coût du stade, un loyer de 4,7 millions pour une équipe en deuxième division, c’est un des éléments mis sur la table par les investisseurs américains. J’ai toujours été hostile à la construction de ce stade que j’ai toujours appelé “le trop grand stade inutile”. Je trouve tout à fait regrettable que ce soit une des raisons de la disparition ou de la rétrogradation des Girondins. » Le destin du club se trouve dans les mains de Gérard Lopez, qui est désormais plus que jamais dos au mur.

Une semaine pour éviter le désastre.

