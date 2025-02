Ligue 2 : Soumano porte Lorient contre Amiens, Le Bris porte Guingamp à Ajaccio

Sambou Soupersub.

Entré à la 71e, buteur deux fois en trois minutes pour passer devant dans le dernier quart d’heure (83e, 86e), Sambou Soumano permet au FC Lorient de consolider sa position de leader de Ligue 2 – avec toujours trois points d’avance sur son dauphin le Paris FC – grâce à un succès à domicile contre Amiens (3-1). L’ancien Quevillais, souvent sur le banc cette saison, inscrit au passage ses huitième et neuvième but de la saison en championnat : pas mal.

Auparavant, c’était dans les dix premières minutes que tout s’était passé, puisqu’un véritable bijou de Pablo Pagis (9e) avait répondu du tac-au-tac à l’ouverture du score d’Antoine Léautey, qui avait profité de l’appel et du service de Louis Mafouta (7e). Par la suite, Rémy Vita avait sauvé deux ballons sur sa ligne à la suite de corner (43e et 48e). À noter que dans les derniers instants de la partie, Lorient aurait pu soigner sa différence de buts mais a trouvé deux fois les montants (88e et 89e).

🔥🔥 Pablooooo Pagiiiiisssss !!!!! 😱😱 CE BUT EST FOU !!! 🤩 La journée de football commence très très fort !#Action pic.twitter.com/mkCO8eUSoV — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 8, 2025

Un autre Lorientais a planté deux fois cet après-midi : Théo Le Bris, prêté à Guingamp par le FCL, a fait le gros du travail à Ajaccio (14e, 42e), où En Avant a fini par s’imposer avec une bonne marge (0-3), Brighton Labeau ayant plié tout ça (56e). Guingamp est provisoirement quatrième alors que l’ACA, qui n’aura même pas cadré la moindre frappe ce samedi, reste à proximité de la zone orange (14e avec deux points d’avance sur le 16e).

La routine, à François-Coty.

Lorient 3-1 Amiens

Buts : P. Pagis (9e) & Soumano (83e & 86e) pour le FCL // Léautey (7e) pour l’ASC

Ajaccio 0-3 Guingamp

Buts : T. Le Bris (14e & 42e) & Labeau (56e) pour l’EAG

Lorient prend le large, Caen encore humilié à Troyes