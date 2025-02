Bordeaux gagne encore et se rapproche de la tête du championnat

Le National, c’est tout droit.

Vainqueurs des Herbiers ce samedi (2-0), les Girondins de Bordeaux ont enchaîné une quatrième victoire consécutive en championnat, une première pour eux depuis 2018 (en Ligue 1, donc). Un succès acquis grâce notamment à un nouveau but de la jeune recrue hivernale Yvan Ikia Dimi, et un pion de Thomas Trazié en fin de partie. Sous les yeux de Gérard Lopez, présent au Matmut Atlantique, les Marine et Blanc ont donc entretenu leur rêve de remonter en National dès cette saison.

Saint-Malo lâche du lest

Il faudra pour cela terminer en tête du classement de cette poule B, une position actuellement occupée par Saint-Malo. Mais autre bonne nouvelle pour le club au scapulaire : les Bretons ont dans le même temps enchaîné un quatrième match sans victoire, concédant le nul face au troisième du groupe, Saint Pryvé Saint-Hilaire (1-1). Une nouvelle contreperformance qui permet à Bordeaux, deuxième, de revenir à un petit point de la tête.

Qui a dit que les miracles n’existaient pas ?

