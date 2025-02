Pablo et Mickaël Pagis inscrivent le même but à 19 ans d'intervalle

Enfin un remake à la hauteur de l’original.

Ce samedi après-midi, Pablo Pagis (22 ans), fils de Mickaël, a lancé Lorient vers la victoire en égalisant contre Amiens (3-1). Une frappe magnifique, plein axe, depuis les 30 mètres, que ce bon vieux Régis Gurtner n’a même pas essayé d’aller chercher. Et un but qui, comme l’a souligné un lecteur de Sofoot.com en commentaire, rappelle une réalisation de Mickaël, inscrite dix-neuf ans plus tôt, le 17 septembre 2006 lors d’un Marseille-Bordeaux remporté par les Phocéens au Vélodrome (2-1).

Sur une passe de Mamadou Niang déviée par Franck Ribéry (quelle époque…), l’attaquant auparavant passé par Nîmes, Sochaux et Strasbourg ne s’était pas posé de question et avait envoyé un caramel du même type, mi enroulé, mi-coup de pied, sur lequel là-aussi le portier (l’immense Ulrich Ramé en l’occurence) avait freezé. Le geste est le même, la position est presque la même – Pablo est un peu plus loin –, et le résultat est le même. On vous laisse juger par vous-même.

🔥🔥 Pablooooo Pagiiiiisssss !!!!! 😱😱 CE BUT EST FOU !!! 🤩 La journée de football commence très très fort !#Action pic.twitter.com/mkCO8eUSoV — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 8, 2025

Le 17 septembre 2006, Mickaël Pagis 🇫🇷 inscrivait ce but incroyable face à Bordeaux. #TeamOM pic.twitter.com/Z5kbPXyUml — Infos OM (@InfosOM_) September 17, 2022

