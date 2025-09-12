Benjamin Pavard revient sur la tactique de Marseille

Première apparition avec son nouveau maillot, et premier but !

C’est peu dire que Benjamin Pavard, arrivé à l’Olympique de Marseille cet été en provenance de l’Inter, a activement participé à la large victoire du club phocéen devant Lorient. Auteur de la deuxième réalisation de son équipe, le défenseur est revenu sur l’approche tactique offensive de Roberto De Zerbi face à la presse : « Réagir rapidement à la perte de balle ? C’est ce que demande le coach ! Avoir un jeu de possession et essayer de récupérer le ballon le plus vite possible. »

Le latéral de l’équipe de France s’est également arrêté un temps sur son cas personnel, estimant n’être qu’au début d’une belle aventure collective : « Je pense que je vais monter en puissance, il me manque un peu des jambes. C’est vrai qu’on a eu peu de temps, mais on a regardé beaucoup de vidéos avec le coach. Je trouve qu’on a fait un bon match, et on va monter en puissance. »

Dès le duel contre le Real Madrid ?

