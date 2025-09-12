Roberto De Zerbi agacé par le temps perdu

Deux victoires en quatre matchs, ça ne lui suffit pas.

Content de la large victoire de son Olympique de Marseille devant Lorient à l’occasion de la quatrième journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi a quand même trouvé le moyen d’émettre quelques critiques sur la situation actuelle de son équipe. « On a très bien joué, à tous points de vue : pression, vitesse… On a eu beaucoup d’occasions de but », a commencé l’entraîneur, face à la presse.

« Il y a eu beaucoup de recrues ces derniers jours, ce sont de grands joueurs. Medina, Aguerd et Pavard sont des joueurs très forts. Mais on est déjà à la quatrième journée, et c’est ça qui me dérange, s’est cependant agacé le technicien. C’est comme si la saison avait commencé aujourd’hui ! »

Tant qu’elle ne s’achève pas contre le Paris Saint-Germain lors de la prochaine rencontre de championnat…

Benjamin Pavard revient sur la tactique de Marseille