Roberto De Zerbi agacé par le temps perdu

Roberto De Zerbi agacé par le temps perdu

Deux victoires en quatre matchs, ça ne lui suffit pas.

Content de la large victoire de son Olympique de Marseille devant Lorient à l’occasion de la quatrième journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi a quand même trouvé le moyen d’émettre quelques critiques sur la situation actuelle de son équipe. « On a très bien joué, à tous points de vue : pression, vitesse… On a eu beaucoup d’occasions de but », a commencé l’entraîneur, face à la presse.

« Il y a eu beaucoup de recrues ces derniers jours, ce sont de grands joueurs. Medina, Aguerd et Pavard sont des joueurs très forts. Mais on est déjà à la quatrième journée, et c’est ça qui me dérange, s’est cependant agacé le technicien. C’est comme si la saison avait commencé aujourd’hui ! »

Tant qu’elle ne s’achève pas contre le Paris Saint-Germain lors de la prochaine rencontre de championnat…

Benjamin Pavard revient sur la tactique de Marseille

