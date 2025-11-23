Florentino Pérez allume tout ce qui bouge à l’AG du Real

Rap Contenders édition Madrid.

Ce dimanche, Florentino Pérez avait énormément de choses à dire, et il ne s’est pas gêné. La boulette très compromettante de son équipe de com’ n’a pas empêché le président du Real Madrid de se défouler sur tout le monde lors de l’AG annuelle du club. À commencer par le Barça, et une nouvelle couche mise à propos de l’affaire Negreira. « Il est inadmissible que Barcelone ait versé plus de 8 millions d’euros au vice-président des arbitres pendant au moins 17 ans, quelle qu’en soit la raison. Ce vice-président occupait des postes importants. Une période qui, par ailleurs, coïncide avec les meilleurs résultats de Barcelone en Espagne », a-t-il déclaré lors de la cérémonie.

Avant de remettre une pièce dans la machine, à destination de Javier Tebas. « Il est inhabituel que le président de la Liga fasse la promotion d’un match hors d’Espagne. De même, il est inhabituel que la Liga accorde des primes supplémentaires à deux équipes, Barcelone et Villarreal, pour jouer à Miami. Et pourtant, nous devons supporter les tentatives de M. Tebas pour comparer cela à un match de NFL. L’événement de la NFL s’est déroulé sans accroc et dans le respect de la loi. La comparaison est absurde, car il bénéficie du soutien de tous les clubs de la compétition. Ce n’est pas le cas du match de Miami, qui ne bénéficie pas non plus du soutien de l’UEFA », a déclaré Pérez à propos du président de la Liga.

L’UEFA également ciblée par Pérez

Puis d’emboîter sur le serpent de mer de la Superligue en Europe, cette ligue fermée pouvant remplacer à terme le système de championnats nationaux de l’UEFA pour les grandes équipes, dont le projet a été relancé le mois dernier (et dont la faisabilité a été confirmée fin octobre par un tribunal de Madrid). « Nous avons démantelé un régime monopolistique de plus de 60 ans en un temps record. En 2021, l’UEFA menaçait les clubs d’exclusion. Elles (avec la Liga) nous prennent pour des imbéciles. Elles ont statué en notre faveur sur 21 points sur 23 et en ont payé le prix… Personne ne peut nous punir de travailler pour notre avenir. Notre dossier solide nous permet de réclamer des dommages et intérêts à l’UEFA pour le préjudice subi. Nous avons intenté une action en justice contre l’UEFA, demandant réparation et le droit d’organiser la compétition à l’avenir. »

*Micro qui tombe au sol*

