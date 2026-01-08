José Mourinho taille ses joueurs et leur réserve une punition

On est loin de l’éducation Montessori. Après l’élimination de Benfica en demi-finales de la Coupe de la Ligue portugaise ce mercredi, José Mourinho a invité ses joueurs à réfléchir à leur cas plutôt qu’à dormir (oui, oui) avant le déplacement à Porto, le grand rival, la semaine prochaine. « J’espère qu’ils dormiront aussi bien que moi, c’est-à-dire pas du tout », a-t-il cinglé en conférence de presse après le match.

Une escapade pour se ressourcer

La raison des foudres du Special One ? Une fâcheuse défaite en Coupe de la Ligue portugaise à domicile contre Braga (1-3) et une place en finale qui leur passe sous le nez. Pour bien « réflechir », comme le souhaite leur coach, le technicien a décrété une mise au vert sur l’île de Madère, l’idée étant d’éviter les conférences de presse et autres obligations de communication pour une meilleur introspection.

« Écoutez, aujourd’hui, alors que nous pensions jouer la finale, nous ne rentrons pas à la maison et nous allons à Seixal, a-t-il décrété. Les joueurs dormiront à Seixal et il y a du travail demain et après-demain. »

Cette petite escapade sera aussi l’occasion pour le coach de renouer le dialogue avec ses joueurs. « Demain, nous pourrons commencer à discuter, ce qui n’a pas été le cas dans les vestiaires. » Le Portugais s’est plaint d’un manque de réceptivité de la part des joueurs, l’obligeant à « monologuer » au lieu de « dialoguer ».

On n’est peut-être pas si loin de l’éducation positive, finalement.

