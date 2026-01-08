S’abonner au mag
  • Portugal
  • Benfica

José Mourinho taille ses joueurs et leur réserve une punition

CM
José Mourinho taille ses joueurs et leur réserve une punition

On est loin de l’éducation Montessori. Après l’élimination de Benfica en demi-finales de la Coupe de la Ligue portugaise ce mercredi, José Mourinho a invité ses joueurs à réfléchir à leur cas plutôt qu’à dormir (oui, oui) avant le déplacement à Porto, le grand rival, la semaine prochaine. « J’espère qu’ils dormiront aussi bien que moi, c’est-à-dire pas du tout », a-t-il cinglé en conférence de presse après le match.

Une escapade pour se ressourcer

La raison des foudres du Special One ? Une fâcheuse défaite en Coupe de la Ligue portugaise à domicile contre Braga (1-3) et une place en finale qui leur passe sous le nez. Pour bien « réflechir », comme le souhaite leur coach, le technicien a décrété une mise au vert sur l’île de Madère, l’idée étant d’éviter les conférences de presse et autres obligations de communication pour une meilleur introspection.

« Écoutez, aujourd’hui, alors que nous pensions jouer la finale, nous ne rentrons pas à la maison et nous allons à Seixal, a-t-il décrété. Les joueurs dormiront à Seixal et il y a du travail demain et après-demain. »

Cette petite escapade sera aussi l’occasion pour le coach de renouer le dialogue avec ses joueurs. « Demain, nous pourrons commencer à discuter, ce qui n’a pas été le cas dans les vestiaires. » Le Portugais s’est plaint d’un manque de réceptivité de la part des joueurs, l’obligeant à « monologuer » au lieu de « dialoguer ».

On n’est peut-être pas si loin de l’éducation positive, finalement.

Le Bayer et Newcastle se bagarrent sans vainqueur, Benfica mate Naples

CM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD. Le procès aura lieu en septembre 2026.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!