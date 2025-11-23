L'énorme boulette de l'équipe com' du Real lors de son assemblée annuelle

La boulette qui passe (vraiment mal).

Séquence de malaise à l’assemblée annuelle du Real Madrid, ce dimanche. Dans une vidéo en hommage aux personnes disparues en 2025, l’équipe com’ des Merengues a laissé passer une erreur monumentale dans le montage, en se trompant de photo au moment de rendre hommage au défunt André Silva, décédé le 3 juillet dernier en compagnie de son frère Diogo Jota. Le problème, c’est que la photo insérée était celle d’un homonyme, actuel attaquant d’Elche, adversaire du Real Madrid ce dimanche soir, et non celle du joueur qui défendait les couleurs de Penafiel au Portugal.

El vídeo del Madrid para rendir homenaje a los fallecidos en 2025 en el que aparece André Silva, actual jugador del Elche, en lugar del hermano de Diogo Jota pic.twitter.com/Aliq92gPOo — MARCA (@marca) November 23, 2025

Alors que la séquence commence à faire le tour des réseaux tôt ce dimanche, le Real Madrid a réagi dans la foulée à cette boulette. « Le Real Madrid présente ses excuses à Elche et à son joueur André da Silva pour avoir inclus par erreur, dans la nécrologie d’une vidéo institutionnelle, son image à la place de celle d’André Silva, frère de Diogo Jota, joueur de Liverpool. Nous regrettons cet incident », a précisé le club madrilène via son compte X. En effet, ça la fout mal. En revanche, le Real n’avait pas manqué de rendre un émouvant hommage à Diogo Jota, lors de sa visite à Anfield début novembre.