Pierre Sage vise l'équipe de France pour l'un de ses joueurs

Centre de Matthieu Udol, tête de Kylian Mbappé…

Auteur d’un début de saison tonitruant avec Lens, Udol (29 ans) peut-il rêver d’une première sélection et d’une Coupe du monde avec l’équipe de France ? Le latéral gauche ne se fixe aucune limite, et son entraîneur le suit.

Une place à gagner à gauche chez les Bleus ?

En conférence de presse, Pierre Sage ne cache pas son envie de voir son joueur traverser l’Atlantique en juin prochain : « Je serais très content qu’il soit récompensé de cette manière-là, parce que ça signifierait qu’il continue à être performant comme il l’a été et que notre équipe continue à bien fonctionner. On va l’encourager à atteindre cet objectif. »

🗣💬 Pierre Sage, entraîneur du RC Lens, sur Matthieu Udol qui postule pour l'équipe de France : "Je serais très content qu'il soit récompensé. On va l'encourager à avoir cet objectif-là" pic.twitter.com/kAMZy9aLa7 — RMC Sport (@RMCsport) December 31, 2025

Si un poste n’est pas encore totalement verrouillé en équipe de France, c’est bien celui de latéral gauche, même si Lucas Digne et Theo Hernandez ont une belle longueur d’avance dans l’esprit de Didier Deschamps. Le sélectionneur sait réserver quelques surprises : en mars 2022, Jonathan Clauss avait reçu une première convocation en pleine saison surprise à Lens. Alors, pourquoi pas l’ancien Messin ?

Il est dans la vraie équipe type de l’année 2025, c’est déjà ça.

