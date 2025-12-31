S’abonner au mag
  • France
  • RC Lens

Pierre Sage vise l'équipe de France pour l'un de ses joueurs

SF
Pierre Sage vise l'équipe de France pour l'un de ses joueurs

Centre de Matthieu Udol, tête de Kylian Mbappé…

Auteur d’un début de saison tonitruant avec Lens, Udol (29 ans) peut-il rêver d’une première sélection et d’une Coupe du monde avec l’équipe de France ? Le latéral gauche ne se fixe aucune limite, et son entraîneur le suit.

Une place à gagner à gauche chez les Bleus ? 

En conférence de presse, Pierre Sage ne cache pas son envie de voir son joueur traverser l’Atlantique en juin prochain : « Je serais très content qu’il soit récompensé de cette manière-là, parce que ça signifierait qu’il continue à être performant comme il l’a été et que notre équipe continue à bien fonctionner. On va l’encourager à atteindre cet objectif. »

Si un poste n’est pas encore totalement verrouillé en équipe de France, c’est bien celui de latéral gauche, même si Lucas Digne et Theo Hernandez ont une belle longueur d’avance dans l’esprit de Didier Deschamps. Le sélectionneur sait réserver quelques surprises : en mars 2022, Jonathan Clauss avait reçu une première convocation en pleine saison surprise à Lens. Alors, pourquoi pas l’ancien Messin ?

Il est dans la vraie équipe type de l’année 2025, c’est déjà ça.

Lens officialise une première recrue hivernale

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

2025 aura-t-elle été une bonne année de foot ?

Oui
Non
Fin Dans 17h
129
73

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!