La RDC serait-elle plus forte que MU 2008 et le Barça 2015 ?

Kakuta > Messi

La vérité sort t’elle de la bouche des enfants ? Après une qualification pour les huitièmes de finale obtenue avec la manière mardi soir face au Botswana (3-0), le peuple congolais croit de plus en plus à un exploit lors de cette CAN marocaine. À force d’y croire, les plus innocents en deviennent arrogants.

Deux jeunes supporters interrogés devant le stade Al-Barid ne voient désormais plus de concurrence assez tenace sur le continent et visent la crème de la crème : « Vous voyez le Congo 2025 ? C’est plus fort que le Barça 2015, United 2008 et le Real 2017. Et celui qui veut débattre, il vient chez moi et on va se battre. » On souligne à la fois le courage… et la folie.

« Le Congo, c’est pas des blagues »

En même temps, comment leur en vouloir ? La RD Congo marche sur l’eau en 2025. Une seule défaite au compteur : face au Sénégal, lors d’un revers cruel (3-2) qui a coûté la qualification directe pour la Coupe du monde.

Un épisode que les Léopards ont très vite oublié, décrochant finalement une place en en finale de barrage intercontinental au Mexique en mars prochain, grâce à deux succès monstrueux face au Cameroun et au Nigeria. Comme le résume le deuxième jeune supporter : « Le Congo, c’est pas des blagues. On tabasse n’importe qui. »

Attention quand même, voilà les Fennecs mardi.

