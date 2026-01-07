Les meilleurs chambrages de ce Algérie-RDC

Avant, pendant et après le match, les peuples de l’Algérie et de la République démocratique du Congo ont surtout démontré leur culture du chambrage et du divertissement. Voici donc un top des meilleurs chambrages, servis par les amateurs de raï et de ndombolo.

Quand deux peuples aussi divertissants et un peu tarés se croisent, le résultat ne peut être que savoureux pour une CAN encore trop avare en spectacle. La proximité ne date pas d’hier : dans la vraie vie, l’Algérie a vengé Patrice Lumumba. La preuve en tribunes, où Michel Kuka Mboladinga, supporter congolais figé en statue de Lumumba, a fini en larmes.

1/ La vérité sort de la bouche des enfants

Quand un enfant parle de foot, c’est souvent un témoignage naïf mais sincère. Une presque vérité touchante offerte par ces jeunes Congolais qui nous gratifient d’un enchevêtrement d’affabulations fantaisistes dont seuls les Zaïrois ont le secret. Entre le Real de 2017 et le Man U de 2008, les équipes historiques n’auraient eu aucune chance face au fimbu des copains de Chancel Mbemba.

2/ Léopards, poisson et Philippe Etchebest

Au moment de prendre le micro, les deux tontons avaient visiblement décidé de nous servir une leçon de sagesse congolaise. « Le léopard est de retour », annonçaient-ils, sourire en coin, pour notre plus grand plaisir évidemment. Mais au-delà de la punchline, c’est surtout la recette du likobé de poisson qui nous a laissés sans voix : un plat en sauce, longuement mijoté… presque prémonitoire de la défaite algérienne ?

3/ La réponse, un plat qui se mange froid

Longtemps considéré comme le plat préféré des Français, le couscous, désormais détrôné par la raclette, a dû se réinventer. À l’image d’une équipe de Fennecs très jeune, les hommes de Vladimir Petković ont choisi de tremper le poisson dans une sauce un peu plus numidienne, histoire de remporter au moins la joute verbale.

@rmcsport 🗣🇩🇿 "Si le poisson n'est pas dans l'eau, c'est qu'il est dans sauce." 🇩🇿🇨🇩 Ce "duel de la bouche" est donc remporté par l'Algérie face à la RD Congo. Les supporters algériens célèbrent comme il se doit cette qualification pour les quarts de finale de la CAN. #CAN #CAN2025 #Algérie #RDC ♬ son original - rmcsport 4/ C’est presque méchant Finalement, l’Algérie s’est trouvé en Boulbina un héros. Et comme si ça ne suffisait pas, Mohamed Amoura est allé déboulonner celui des vaincus, en chambrant Michel Kuka Mboladinga après le coup de sifflet. La statue de Lumumba s’est effondrée à la 119e et a eu droit à sa scène post-générique. Amoura, lui, n’en est pas à son premier salut parfaitement exécuté : à Oudjana, puis à l’ASS Jijel, le club de la police locale, il a appris très tôt quand se tenir droit… et quand se permettre une petite révérence moqueuse. Se moquer du plus grand supporter de cette CAN ? Yes he can !

Sortir sur les Champs, toujours traîner un drapeau sur soi, expliquer très sérieusement que l’Algérie 1982 est plus forte que le Brésil de Pelé : des symptômes classiques après une victoire algérienne. Sauf que celle de mardi a fait encore mieux. Elle a transformé certains supporters en Lionel Messi, imitation accent comprise, remerciant Boulbina pour son but et lui promettant, droit dans les yeux : « Tu es parti pour prendre au moins quinze Ballons de oro. » À moins que le véritable Messi, en bon capitaine qu’il est, ne se soit discrètement installé devant sa télévision pour analyser ses futurs adversaires de poule en Coupe du monde.

