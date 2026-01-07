Adil Boulbina très ému après avoir délivré l’Algérie

Même lui ne s’y attendait pas.

Héros d’un soir, Adil Boulbina a qualifié l’Algérie d’une frappe lumineuse qui a fait trembler les filets de M’Pasi au terme d’une prolongation qui laissait pourtant entrevoir une séance de tirs au but. Délivrant tout un peuple d’une tension palpable, le joueur d’Al-Duhail (et coéquipier de Benjamin Bourigeaud, la classe) n’a pas caché son émotion après son but. Il est d’ailleurs revenu dessus en conférence de presse : « Je quitte le stade en larmes. En voyant ce peuple algérien qui te suit et te soutient partout, même devant l’hôtel, des gens qui laissent leur famille pour venir… Quand tu les rends heureux, c’est une immense fierté. » One, two, three, viva Boulbina !

Coup de poker gagnant pour Vladimir Petković

Vladimir Petković gardait une carte secrète dans sa manche, posée sur la table six petites minutes avant le but. Le sélectionneur des Fennecs n’a pas hésité à souligner l’efficacité de l’ailier de 22 ans : « Nous avions pensé à le faire entrer et il a été bon sur le terrain, saisissant sa première occasion de marquer sur une passe précise de Zerrouki (entré au même moment, NDLR). Je suis heureux que les joueurs donnent le meilleur d’eux-mêmes. »

Malgré ces éloges, Boulbina a tenu à rappeler la dimension collective de cette qualification : « L’important, c’est qu’on soit en quarts de finale, pas qui a marqué ou qui joue. » Pour accéder au dernier carré de la compétition, les Verts devront renverser le Nigeria, qui n’attendra pas la prolongation pour passer la deuxième vitesse.

Rendez-vous samedi pour voir si le joker se révèle être un as…

