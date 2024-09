Benjamin Bourigeaud n’est plus un joueur du Stade rennais

Le moment tant redouté.

Après 7 années, 311 matchs, 66 buts, 63 passes décisives, 6 campagnes européennes et une Coupe de France, c’est une immense page qui se tourne pour le Stade rennais et Benjamin Bourigeaud. Le milieu de terrain quitte officiellement les Rouge et Noir, dont il était devenu le symbole depuis son arrivée en provenance de Lens, son club formateur, à l’été 2017.

Le chouchou du Roazhon Park avait fait ses adieux à son public, privé du Roazhon Celtic Kop, lors de la première journée et de la victoire contre l’OL. Une rencontre qui lui aura permis de boucler la boucle en inscrivant son dernier but sous la tunique rennaise sur coup franc contre Lyon, exactement comme son premier marqué sept ans plus tôt. Le joueur de 30 ans a signé un contrat de trois ans avec Al-Duhail, au Qatar, le club entraîné par Christophe Galtier. En zone mixte, il n’avait déjà pas caché son envie de changer d’air, et les dirigeants rennais ont fini par trouver un terrain d’entente avec leurs homologues qataris pour un montant estimé à dix millions d’euros.

✍️ Benjamin Bourigeaud rejoint Al-Duhail. 7 saisons au club, une empreinte indélébile entre actions de classe et costume de leader, le SRFC remercie Bourige pour son engagement sans faille. 𝗟𝗲́𝗴𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗥𝗼𝘂𝗴𝗲 𝗲𝘁 𝗡𝗼𝗶𝗿.#Bourige14 pic.twitter.com/VkA7uBevYX — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 30, 2024

Pour une fois qu’il pleut en Bretagne.