Nottingham Forest tient son nouvel entraîneur

En course pour une double relégation en une seule saison ? Remercié par Wolverhampton en novembre dernier, Vítor Pereira a déjà retrouvé un poste en Premier League. Le technicien portugais va prendre la suite de Sean Dyche, viré ce vendredi par Nottingham Forest. Pereira a signé un contrat de dix-huit mois avec les Reds, actuels dix-septièmes de Premier League et pleinement engagés dans la lutte pour leur survie dans l’élite du football anglais.

Nottingham Forest is delighted to confirm that Vítor Pereira has been appointed as Head Coach on an 18-month deal. Pereira began his managerial career in his homeland, Portugal, in 2002. After gaining extensive experience across the country, he took over Porto in 2011, where a… pic.twitter.com/nnHmRKPoLU — Nottingham Forest (@NFFC) February 15, 2026

Passé notamment par l’Arabie saoudite puis la Turquie, Vítor Pereira officie en Angleterre depuis décembre 2024 avec notamment un premier maintien à la tête des Wolves la saison passée. C’est exactement la même mission qui lui sera confiée du côté de Nottingham.

Le quatrième entraîneur de la saison sera-t-il enfin le bon pour Nottingham ?

Comme l’OM, Nottingham Forest a viré son entraîneur en pleine nuit