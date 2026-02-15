S’abonner au mag
Nottingham Forest tient son nouvel entraîneur

Nottingham Forest tient son nouvel entraîneur

En course pour une double relégation en une seule saison ? Remercié par Wolverhampton en novembre dernier, Vítor Pereira a déjà retrouvé un poste en Premier League. Le technicien portugais va prendre la suite de Sean Dyche, viré ce vendredi par Nottingham Forest. Pereira a signé un contrat de dix-huit mois avec les Reds, actuels dix-septièmes de Premier League et pleinement engagés dans la lutte pour leur survie dans l’élite du football anglais.

Passé notamment par l’Arabie saoudite puis la Turquie, Vítor Pereira officie en Angleterre depuis décembre 2024 avec notamment un premier maintien à la tête des Wolves la saison passée. C’est exactement la même mission qui lui sera confiée du côté de Nottingham.

Le quatrième entraîneur de la saison sera-t-il enfin le bon pour Nottingham ?

Comme l’OM, Nottingham Forest a viré son entraîneur en pleine nuit

