Chancel Mbemba fait chavirer la RDC

Cameroun 0-1 RD Congo

But : Mbemba (90e+2)

Un héros national est né.

Dans les ultimes minutes d’une rencontre incroyablement indécise, Chancel Mbemba s’est élevé dans le ciel de Rabat pour débloquer la partie d’un coup de tête sur corner. Ce but permet à la République démocratique du Congo de battre le Cameroun (0-1), pour rejoindre le Nigeria en finale des barrages africains, dimanche. Avant ce dénouement sur un fil, le Cameroun a eu de nombreuses opportunités d’ouvrir le score, mais Etta Eyong, Bryan Mbeumo, qui aura raté un face-à-face, ou Vincent Aboubakar n’ont pas réussi à les faire fructifier.

Un choc au sommet face au Nigeria

Après la folie du match entre le Nigeria et le Gabon, la partie a longtemps semblé se diriger vers une nouvelle prolongation. Mais si Cedric Bakambu n’est pas non plus parvenu à faire mouche dans un duel avec Andre Onana, la bascule a finalement eu lieu au moment où l’on ne l’attendait plus. Sur un ultime corner botté par Brian Cipanga, c’est donc Mbemba qui trouve enfin la faille pour décider du sort de ce match indécis jusqu’au bout (0-1, 90e+2). Le coup est rude pour le Cameroun, qui ne participera donc pas à cette Coupe du monde. Pour la République démocratique du Congo, le chemin passe désormais par un choc face au Nigeria, dimanche, avant peut-être les barrages intercontinentaux du mois de mars.

La route est encore longue.

