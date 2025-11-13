Le Nigeria peut encore rêver d’Amérique

Nigeria 4-1 AP Gabon

Buts : Adams (78e), Ejuke (97e) et Osimhen (102e et 110e) pour les Super Eagles // M. Lemina (89e) pour les Panthères

Au bout du suspense.

Rejoint au score sur le fil, le Nigeria s’est fait violence pour écarter le Gabon lors de la prolongation et poursuivre sa route vers la Coupe du monde (4-1, AP). Prochaine étape : la finale continentale, ce dimanche face au Cameroun ou à la RDC.

Avant cela, pas grand-chose à signaler dans une rencontre d’un ennui mortel, où les arrêts de jeu auront été bien plus nombreux que les actions construites ou les occasions de but. Loyce Mbaba sauve d’abord les Panthères après une tête de Victor Osimhen déviée vers son but par un défenseur, au cœur d’une première période dominée par les Nigérians, sous le déluge de Rabat. Le Gabon répond après la pause, pensant obtenir un penalty pour un tirage de maillot de Bright Osayi-Samuel sur Aaron Appindangoyé, mais après cinq bonnes minutes devant la vidéo, M. Abongile décide de ne pas l’accorder. Malheureux, le défenseur gabonais voit sa soirée virer au cauchemar en fin de partie. C’est en effet sa passe en retrait, pas du tout assez appuyée, qui offre sur un plateau le but décisif à Akor Adams, après un crochet sur Mbaba (1-0, 78e).

Ejuke et Osimhen en héros

Le but de la délivrance ? Non, la faute à une frappe déviée de Mario Lemina, qui trompe Stanley Nwabali au premier poteau pour ramener le Gabon par un trou de souris (1-1, 89e) et envoyer les deux équipes en prolongation. Sans conséquences pour les Super Eagles, qui s’en remettent à l’entrant Chidera Ejuke pour forcer la décision (2-1, 97e). Auteur d’un inexplicable loupé dans le temps additionnel, Osimhen s’occupe lui de clore les débats dans la foulée, d’une frappe croisée imparable (3-1, 102e), puis après un magnifique enchaînement (4-1, 110e). Le Nigeria a donc rendez-vous dimanche avec la RDC ou le Cameroun pour la finale continentale, tandis que pour Pierre-Emerick Aubameyang et le Gabon, l’opportunité d’une première qualification à un Mondial s’envole.

Possible de commencer directement par la partie où ça joue vraiment au foot, cette fois ?