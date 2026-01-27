S’abonner au mag
Dix-huit ans plus tard, Arthur Masuaku revient à Lens

Dix-huit ans plus tard, Arthur Masuaku revient à Lens

Après Madame Arthur à Paris, Monsieur Arthur à Lens. Le Racing a officialisé le prêt d’Arthur Masuaku. À 32 ans, le latéral gauche débarque en provenance de Sunderland pour un prêt de six mois, sans option d’achat. Il remplace numériquement Deiver Machado, parti jouer le maintien à Nantes.

Formé à Lens

L’international congolais, né la même année que Geoffrey Kondogbia, Thorgan Hazard et Raphaël Varane, retrouve son club formateur 18 ans après l’avoir quitté. Il n’a jamais joué comme professionnel avec Lens, lançant sa carrière juste à côté en 2013-2014, à Valenciennes, l’année de la descente de VA en Ligue 2. Une belle saison qui l’a ensuite amené à visiter la Grèce (Olympiakós), l’Angleterre (West Ham et Sunderland) et la Turquie (Beşiktaş). Il sort d’une élimination en huitièmes de finale de la CAN contre l’Algérie.

Il faudra attendre le 3 mai pour voir le commentateur de l’OGC Nice crier : « centre de Masuaku, tête d’Odsonne Édouard. »

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

