Le PSG pourrait perdre un Titi

Titi en envol. Du moins pour Senny Mayulu (19 ans), dont l’aventure au Paris Saint-Germain semble arriver à son terme. Comme l’annonce Le Parisien, le PSG aurait en effet acté le départ de son jeune milieu cet été. La raison ? Le joueur – et son entourage – ont refusé trois prolongations de contrat, entrainant donc la lassitude des dirigeants et la décision de laisser filer l’un des buteurs de la finale de la Ligue des champions.

Un membre régulier de la rotation

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Senny Mayulu aurait ainsi reçu des propositions de prolongations jusqu’en 2030, auxquelles il n’a, pour l’instant, pas donné suite. Apparu à 30 reprises tout de même cette saison, Mayulu est l’un des principaux éléments intégré à la rotation par Luis Enrique l’an dernier. Ils sont quatre Titis présent dans le groupe pro : Warren Zaïre-Emery, Ibrahima Mbaye et Quentin Djantou.

Le PSG avait l’habitude d’acheter des remplaçant à 90 millions. Ils pourront peut-être en vendre un.