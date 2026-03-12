S’abonner au mag
  • France
  • PSG

Le PSG pourrait perdre un Titi

AB
2 Réactions
Le PSG pourrait perdre un Titi

Titi en envol. Du moins pour Senny Mayulu (19 ans), dont l’aventure au Paris Saint-Germain semble arriver à son terme. Comme l’annonce Le Parisien, le PSG aurait en effet acté le départ de son jeune milieu cet été. La raison ? Le joueur – et son entourage – ont refusé trois prolongations de contrat, entrainant donc la lassitude des dirigeants et la décision de laisser filer l’un des buteurs de la finale de la Ligue des champions.

Un membre régulier de la rotation

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Senny Mayulu aurait ainsi reçu des propositions de prolongations jusqu’en 2030, auxquelles il n’a, pour l’instant, pas donné suite. Apparu à 30 reprises tout de même cette saison, Mayulu est l’un des principaux éléments intégré à la rotation par Luis Enrique l’an dernier. Ils sont quatre Titis présent dans le groupe pro : Warren Zaïre-Emery, Ibrahima Mbaye et Quentin Djantou.

Le PSG avait l’habitude d’acheter des remplaçant à 90 millions. Ils pourront peut-être en vendre un.

AB

Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:



C'est une putain de bonne question !

Qui sont les plus pathétiques en Coupe d'Europe ?

Les clubs anglais
Les clubs italiens
Fin Dans 24h
67
51

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.