Bientôt une série documentaire sur Ronaldinho

Ce sera le 16 avril. Officialisée par Netflix, une mini-série documentaire portant sur Ronaldinho va bientôt être diffusée. « La série revient sur ses victoires et ses défaites tout au long de sa vie. Elle retrace le parcours de l’un des derniers ambassadeurs du beau jeu brésilien, l’une des plus grandes idoles de tous les temps », indique la société de streaming.

Elle se nommera Ronaldinho : L’Unique, et « retracera le parcours de l’un des plus grands joueurs de tous les temps, avec des images exclusives, des séquences inédites, des victoires mémorables, des moments forts », ajoute encore Netflix. Pas de mention de ses affreux choix politiques et de son empreinte carbone, visiblement.

