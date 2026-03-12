Lille perd des plumes contre Aston Villa

Dans un match rarement emballant à Pierre-Mauroy, le LOSC a perdu la première manche de son huitième de finale contre Aston Villa (0-1). Plombés par Ollie Watkins, les Lillois ont encore été à la peine offensivement.

Lille 0-1 Aston Villa

But : Watkins (61e) pour les Villans

Les matchs se suivent, se ressemblent et ne riment pas avec spectacle pour ce LOSC toujours aussi peu fringant en 2026. C’était soir d’Europe, dans le Nord, mais le stade Pierre-Mauroy n’était pas rempli (malgré un joli tifo) et ne s’est pas régalé devant son équipe qui n’a peut-être rien lâché, mais qui a manqué de beaucoup de choses pour sortir avec autre chose qu’une défaite face à Aston Villa dans ce huitième de finale aller de Ligue Europa (0-1). Une rencontre qui résume le début d’année laborieux de l’équipe de Bruno Genesio, tout simplement.

Un tir cadré, ça fait mouche

La stat’ fera mal aux têtes lilloises : les visiteurs anglais auront marqué sur leur seul tir cadré de la rencontre. Encore plus mal : la lumière sera venue d’Ollie Watkins — déjà buteur contre le LOSC en 2024 —, qui n’avait pas encore planté cette saison en Ligue Europa et qui semblait à la ramasse depuis janvier, dans le jeu comme face à la cage (2 buts). C’est à l’heure de jeu qu’il a réussi à faire oublier cette petite disette, quand Ezri Konsa a envoyé un long ballon a priori anodin… jusqu’à ce que les locaux ne se craquent dans les duels. Chancel Mbemba a laissé Emiliano Buendia dévier le cuir de la tête, pour trouver celle de Watkins, laissé trop seul par Aïssa Mandi et à l’aise pour lober Berke Özer (0-1, 61e).

Les Villans n’avaient pas vraiment inquiété le gardien turc, Morgan Rogers collectionnant les frappes hors cadre et Mandi frustrant à deux reprises Watkins avec de beaux gestes défensives (c’était avant le « drame »). La bande à Unai Emery n’avait pas besoin de plus dans cette première manche, même si le technicien espagnol n’aurait sans doute pas dit non au 0-2, voyant Watkins se présenter seul devant Özer, avant de pousser son ballon trop loin et de jouer à saute-moutons avec le dernier rempart lillois. Pas de penalty et pas de break non plus sur l’acrobatie de Buendia, dans les derniers instants de cette partie souvent brouillonne.

Les coups de la panne

Le LOSC a perdu un match, mais aussi deux joueurs : Benjamin André grimaçait avant la pause, il est resté aux vestiaires pour laisser Ayyoub Bouaddi gambader sur la pelouse lilloise, puis c’était au tour de Gaëtan Perrin d’être remplacé par Matias Fernandez-Pardo à cause d’un pépin physique. Pas l’idéal à trois jours d’un déplacement à Rennes en championnat, où les Dogues devront faire beaucoup mieux offensivement pour espérer faire trembler les filets.

Ce Lille ressemble bien à une équipe qui n’a marqué que 10 buts en 15 matchs joués en 2026. En première période, Olivier Giroud n’avait pas pu faire mieux qu’effleurer la chique sur un centre de Tiago Santos au bout de la plus belle séquence lilloise du soir, alors que Romain Perraud avait testé les gants de Dibu Martinez. Il faut imaginer que la deuxième tentative nordiste après l’entracte est arrivée… à la 75e minute, par Fernandez-Pardo, qui a un peu trop cherché le péno dans le temps additionnel, quelques minutes avoir vu Félix Correia tenter un numéro sans succès dans la surface. Dans une semaine, il faudra refaire le coup de Belgrade, mais cette fois à Villa Park. Ce n’est pas gagné.

Lille (4-3-3) : Özer – Santos (Meunier, 66e), Mbemba, Mandi, Perraud – Mukau (Correia, 66e), André (Bouaddi, 46e), Bentaleb – Perrin (Fernandez-Pardo, 53e), Giroud, Haraldsson (Diaoune, 83e). Entraîneur : Bruno Genesio.

Aston Villa (4-4-2) : Martínez – Bogarde, Konsa, Torres, Digne – Sancho (Maatsen, 83e), Douglas Luiz (McGinn, 77e), Onana, Rogers (Elliott, 90e) – Watkins (Abraham, 77e), Buendía (Bailey, 83e). Entraîneur : Unai Emery.

Revivez Lille - Aston Villa (0-1)