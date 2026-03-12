Olivier Giroud est-il plus un joueur Ligue Europa que de Ligue des champions ?

Ligue des champions remportée, Ligue Europa décrochée, meilleur buteur de la C3, un quadruplé fantastique en C1... Olivier Giroud peut être (très) fier de son histoire sur la scène européenne. Mais à quel niveau se souviendra-t-on vraiment de lui en Coupe d’Europe ?

La statistique vaut ce qu’elle vaut, mais elle est là : face à Aston Villa, ce jeudi soir (18h45), Olivier Giroud va disputer son centième match de Coupe d’Europe (barrages et tours de qualifications exclus). Il faut remonter au 18 septembre 2012 pour trouver la trace du premier match officiel de Giroud sur la scène européenne. Clin d’œil du destin de l’époque, il retrouvait Montpellier, à la Mosson, pour l’ouverture de la Ligue des champions 2012-2013. Et ce, quelques mois après avoir quitté la Paillade, pour 12 millions d’euros, sur un titre de champion de France iconique avec la bande de Loulou Nicollin. Ce soir de septembre, Giroud était évidemment titulaire avec les Gunners, aux côtés des Lukas Podolski, Gervinho, Abou Diaby, Santi Cazorla et autre Mikel Arteta (victoire 2-1 des Londoniens, avec une passe décisive de Giroud).

Quasiment 99 matchs plus tard, répartis sur quinze campagnes européennes différentes, quel bilan peut-on vraiment faire de Giroud dans l’histoire des Coupes d’Europe ? En Ligue des champions, à l’image d’Arsenal, ou « Arsenul », il n’est jamais allé plus loin que les huitièmes de finale avec les Gunners, sortis cinq fois à ce stade par le Bayern (trois), Monaco et le Barça. Si Giroud avait initié un possible retour face au Bayern en 2013 et à Monaco en 2015 par un but, il n’y a jamais eu de miracle. Avec un Giroud qui s’était d’ailleurs assis sur le banc à l’aller sur trois de ces cinq huitièmes. À croire qu’Arsène Wenger ne le voyait pas comme un game changer là où ça comptait vraiment.

En garde partagée

Arsenal ne se qualifie pas pour la C1 en 2017-2018 ? L’occasion pour Giroud de s’amuser avec BATE Borisov & co en C3 (3 buts en 6 matchs de poules), puis de troquer le maillot rouge et blanc pour celui des Blues de Chelsea en janvier 2018. Sur le banc (encore) pour le huitième de finale aller de C1 face au Barça (1-1), Giroud est titularisé par Antonio Conte au Camp Nou au retour. Sans jamais peser face à Lionel Messi (doublé), Ousmane Dembélé (buteur) et les Blaugrana (0-3). Seulement cinquième de Premier League après avoir été champion un an plus tôt, Chelsea rate la C1. Giroud n’est que très peu utilisé en championnat et va s’éclater en Ligue Europa. Avec onze buts (dont un triplé en huitième face au Dynamo Kiev) et cinq passes décisives en quatorze matchs ! Jusqu’à la finale face à son ex, Arsenal, entraîné par Unai Emery (actuellement coach… d’Aston Villa), où il régale d’un pion et de deux offrandes (4-1). Sa première Coupe d’Europe, son titre de meilleur buteur de la compétition. Il est au sommet de sa carrière européenne et même de sa carrière tout court, avec la Coupe du monde en Russie glanée un an plus tôt.

Retour en C1, mais de nouveau éliminé par le Bayern, décidément sa bête noire en huitièmes de finale de Ligue des champions. Giroud ne dispose pas d’un grand temps de jeu dans cette campagne et, même s’il est, cette fois, titulaire à l’aller devant les Bavarois, il n’existe pas (0-3). Avant l’apothéose collective et un record personnel : en 2020-2021, Chelsea va chercher la Ligue des champions. Giroud ne rentre pas en finale face à City et ne joue que 27 minutes à partir des quarts. Mais il aura fait son boulot avant : le but décisif en huitièmes de finale aller pour l’emporter face à l’Atlético de Madrid (1-0), un autre en poules dans les arrêts de jeu pour gagner à Rennes (2-1). Et, surtout, toujours en phase de groupes, un formidable quadruplé à Sánchez-Pizjuán, où il croque le Séville FC à lui tout seul dans une performance majuscule restée dans les mémoires (4-0).

Il y a un constat (qui peut paraître dur car on parle du haut du panier) : mais Giroud n’est jamais parvenu à enchaîner deux saisons vraiment abouties sur la scène européenne. Après cet exercice 2020-2021 et cette Ligue des champions au palmarès, le voici au Milan, éjecté des poules de C1 dans un groupe archi dur (Liverpool, Atlético, Porto ; aucun but pour Giroud). Puis, de nouveau, un grand parcours, qui s’arrête, en 2022-2023, en demi-finales face au rival intériste. Giroud est titulaire dans le dernier carré, mais n’arrive pas à tromper Bastoni, Acerbi et la troupe de Simone Inzaghi. Giroud (quatre buts et deux passes décisives en poules) se sera montré décisif en quart pour éliminer le Napoli (il ouvre la marque au retour). Avant une dernière campagne sans relief en 2023-2024 (élimination en poules de C1 face au PSG – avec un but -, Dortmund et Newcastle) et une Ligue Europa où les Milanais sont sortis en quarts par la Roma, avec un Giroud muet.

Aston Villa, la victime préférée de sa carrière

Alors qu’il fêtera ses 40 ans en septembre prochain, Giroud retrouve donc Aston Villa pour ce qui pourrait être son ultime défi sur la scène européenne. Précieux en phase régulière pour faire gagner le LOSC face à Brann à la maison (2-1), puis pour retourner la situation à Belgrade en barrages il y a quelques semaines (2-0, il est même devenu le buteur le plus âgé de l’histoire de la C3 en phase à élimination directe), Giroud a l’expérience pour emmener Fernandez-Pardo et les Lillois. Et surtout un très bon passif face aux Villans : 10 matchs, 7 victoires et 10 buts marqués. Giroud n’a pas inscrit plus de pions face à une autre équipe que Villa dans sa gigantesque carrière. La Ligue Europa, qu’il apprécie tant, vous l’aurez compris, est le parfait terrain de jeu pour rêver d’une épopée avec les Dogues dans la compétition. Surtout sans le Bayern dans le tableau.

