S’abonner au mag
  • CAN 2025

Cédric Bakambu dispute la CAN sans slips

CM
Cédric Bakambu dispute la CAN sans slips

Après les joyaux de la Couronne, les valises de Cédric Bakambu.

Depuis son arrivée au Maroc pour la CAN, l’attaquant congolais n’a aucune trace de ses bagages égarés à l’aéroport de Casablanca. Le joueur du Real Betis s’est donc permis de pousser un petit coup de gueule ce mercredi sur X.

Bakambu attend toujours ses bagages

« Mes valises censées être arrivé le 19 décembre à l’aéroport de Casablanca restent à ce jour toujours introuvables. Les autorités m’ont confirmé 3 fois avoir localisé mes bagages, hélas toujours rien. Je me retrouve à devoir disputer la #AFCON25 démuni de tout effet personnel. » 

Même si cet incident ne l’a pas empêché de planter un but contre le Sénégal en phase de poules, il vaudrait mieux que chacun soit dans de bonnes dispositions, alors que la phase finale approche à grands pas et que la RD du Congo va affronter l’Algérie en huitièmes de finale de la compétition.

L’occasion rêvée de mettre une valise.

Top 50 : les plus grandes sélections africaines de l’histoire (30 à 21)

CM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

2025 aura-t-elle été une bonne année de foot ?

Oui
Non
Fin Dans 20h
129
72

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!