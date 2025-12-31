Cédric Bakambu dispute la CAN sans slips

Après les joyaux de la Couronne, les valises de Cédric Bakambu.

Depuis son arrivée au Maroc pour la CAN, l’attaquant congolais n’a aucune trace de ses bagages égarés à l’aéroport de Casablanca. Le joueur du Real Betis s’est donc permis de pousser un petit coup de gueule ce mercredi sur X.

Bakambu attend toujours ses bagages

« Mes valises censées être arrivé le 19 décembre à l’aéroport de Casablanca restent à ce jour toujours introuvables. Les autorités m’ont confirmé 3 fois avoir localisé mes bagages, hélas toujours rien. Je me retrouve à devoir disputer la #AFCON25 démuni de tout effet personnel. »

🚨🤦🏾‍♂️ Mes valises censé être arrivé le 19 Décembre à l’aéroport de Casablanca restent à ce jour toujours introuvables. Les autorités m’ont confirmé 3 fois avoir localisé mes bagages hélas toujours rien. Je me retrouve à devoir disputer la #AFCON25 démuni de tout effet personnel. pic.twitter.com/6v66vnxi9s — Cédric Bakambu (@Bakambu17) December 31, 2025

Même si cet incident ne l’a pas empêché de planter un but contre le Sénégal en phase de poules, il vaudrait mieux que chacun soit dans de bonnes dispositions, alors que la phase finale approche à grands pas et que la RD du Congo va affronter l’Algérie en huitièmes de finale de la compétition.

L’occasion rêvée de mettre une valise.

Top 50 : les plus grandes sélections africaines de l’histoire (30 à 21)