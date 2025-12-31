DAZN contraint de diffuser le championnat belge jusqu’à la fin de la saison

Le foot belge sabre le champagne.

Saisi en urgence par la Pro League, le Centre belge d’arbitrage et de médiation (CEPANI) a confirmé ce mercredi que DAZN devra continuer à diffuser le championnat et à payer les droits TV jusqu’à la fin de la saison.

Une victoire provisoire mais significative

Fin novembre, la plateforme britannique avait en effet décidé de résilier son contrat unilatéralement, faute d’accord avec les différents opérateurs de télécommunications belges. Face au spectre de l’écran noir et de la faillite des petits clubs, la Pro League avait alors requis cette procédure d’urgence.

Le patron de la ligue belge, Lorin Parys, a exprimé sa satisfaction après cette annonce : « Les gagnants sont nos fans, nos clubs et le football belge dans son ensemble. » Le ministre de la Protection des consommateurs, Rob Beenders, a de son côté assuré qu’il était « positif qu’une décision de justice ait été rendue et que DAZN soit tenu de poursuivre la diffusion des matchs et de reprendre les négociations ».

Ces mesures s’appliqueront « provisoirement jusqu’à la fin de la saison ou jusqu’à ce que le tribunal qui traite du dossier sur le fond rendre une décision », précise la Pro League dans un communiqué.

Et au pire, il y a toujours Pro League+ dans les cartons.

