Nuno Espírito Santo interpelle les instances pour une clarification

Plus clair sur les corners.

Mené puis revenu à deux reprises face à Brighton (2-2), West Ham a encore laissé filer des points à domicile. Au-delà du résultat, l’entraîneur des Hammers, Nuno Espírito Santo, s’est surtout montré préoccupé par l’arbitrage sur les phases arrêtées.

« Je parlais avec l’arbitre parce qu’il se passe beaucoup de situations cette saison qui, bien souvent, ne sont pas jugées ou sifflées. Du coup, cela devient déroutant pour les joueurs. On ne sait plus à partir de quel moment le contact devient excessif ou non », a expliqué le Portugais. Sa frustration est notamment née du penalty concédé après une charge de Lucas Paquetá, pour le coup véritablement excessive sur Lewis Dunk.

Il demande une réunion à la mi-saison

Un peu de mauvaise foi, mais dans le fond, le Portugais voit juste. Au même moment, le défenseur d’Arsenal Gabriel a fièrement décoché un coup de coude sur le gardien d’Aston Villa pour le 1-0… et ce genre de situation devient monnaie courante à chaque journée de Premier League. Entre accrochages et plongeons dans la surface sur corner, les gardiens sont régulièrement bousculés et plus du tout protégés comme autrefois.

Espírito Santo appelle donc à une clarification rapide de la part des arbitres et de la PGMOL, l’organisme chargé de l’arbitrage professionnel en Angleterre, et suggère même une nouvelle réunion avec les joueurs à mi-saison.

Parce qu’au fond, si on veut continuer à admirer de beaux écrans et duels aériens rugueux et spectaculaires, autant s’abonner au NBA League Pass et rester éveillé jusqu’à 5 heures du matin.

La nouvelle entraîneuse de West Ham n’est pas n’importe qui