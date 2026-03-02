La série improbable du Stade de Reims

Exit le football champagne, place à un crémant un peu douteux. Le Stade de Reims est sur une série peu passionnante : celle des matchs nuls au score vierge. Ce vendredi à Montpellier, les Champenois ont enchaîné leur quatrième 0-0 de suite. Point positif : les hommes de Karel Geraerts n’ont pas encaissé de but depuis la défaite 2-1 le 17 janvier à Troyes, soit depuis sept matchs. Le club rouge et blanc est aujourd’hui la meilleure défense du championnat avec 23 buts encaissés après 25 journées.

Si l’attaque rémoise s’est réveillée face au Mans en Coupe de France (3-0), le champagne ne fait plus de bulles depuis bientôt un mois. Et ça fait long, car la course à la montée est particulièrement intense cette saison en Ligue 2.

En attente d’une bonne cuvée

« Ils ont juste besoin d’un but pour être de nouveau libérés, explique le coach belge en zone mixte après le match face au MHSC. Moi, je ne suis pas content, parce que l’on ne marque pas de but, mais de l’autre côté, je ne vais pas faire un sujet sur ça parce que je sais que dans le foot parfois, il y a certaines choses qu’on ne sait pas expliquer. »

Il vaut mieux faire quatre fois 0-0 que de perdre une fois 4-0, c’est ça ?

