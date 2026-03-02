Ángel Di María offre le Clasico de Rosario au Central

On ne change pas les bonnes vieilles habitudes chez Ángel Di María ! À 38 ans, El Fideo continue à être déterminant dans les grands rendez-vous avec Rosario Central, son club formateur. Sa nouvelle victime ? Le Newell’s Old Boys, l’autre club rosarino, ce dimanche à l’occasion de la huitième journée du tournoi d’ouverture du championnat d’Argentine.

L’ex-Parisien, repositionné au poste de numéro 10, libère Rosario Central dans le Clasico de la ville en ouvrant la marque à la 51e minute d’une frappe en demi-volée avec son pied gauche. Ce but permet à Los Canallas de prendre l’ascendant sur son rival et de repartir avec les trois points de la victoire (score final 0-2).

Di Maria est toujours aussi décisif

Di María, revenu à Rosario en juillet 2025 pour une dernière danse, se montre prolifique en ce début de championnat : 4 buts et 1 passe décisive en 8 rencontres. Le Central, vainqueur du championnat de clôture en novembre dernier, peut compter pleinement sur un Di María toujours aussi habile techniquement et décisif contre les cadors argentins.

On veut le voir à la Coupe du monde.

