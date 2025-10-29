S’abonner au mag
  • Argentine
  • Newell’s Old Boys

KM
Un ex-grantatakan de l'OM est sur le marché !

Qui veut recruter Pipa ?

Ex-flop de l’Olympique de Marseille, Dario Benedetto se retrouve désormais sans club. À 35 ans, l’attaquant argentin avait rejoint en juin dernier le club de Newell’s Old Boy pour une durée d’une année après trois saisons à Boca Juniors.

Mais Benedetto n’a jamais réussi à convaincre la direction du club, en restant notamment muet en neuf rencontres depuis son arrivée à Rosario. Ce mardi, le club a officialisé sur ses réseaux sociaux la résiliation de son contrat d’un commun accord. 

De la lumière à l’ombre

Après un passage compliqué à Marseille avec seulement 17 réalisations en 71 apparitions entre 2019 et 2022, Dario Benedetto avait finit par retourner à Boca Juniors, là où il avait séduit le public argentin avec ses 45 pions lors de son premier passage. Méconnaissable sous le maillot de Newell’s, les blessures à répétition et le manque de rythme n’ont pas aidé Benedetto a mettre un coup de boost à sa fin de carrière.

Un troisième passage à Boca Juniors avant la quille ?

Cavani manque un penalty contre Keylor Navas

KM

