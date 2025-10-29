Un ex-grantatakan de l'OM est sur le marché !

Qui veut recruter Pipa ?

Ex-flop de l’Olympique de Marseille, Dario Benedetto se retrouve désormais sans club. À 35 ans, l’attaquant argentin avait rejoint en juin dernier le club de Newell’s Old Boy pour une durée d’une année après trois saisons à Boca Juniors.

Mais Benedetto n’a jamais réussi à convaincre la direction du club, en restant notamment muet en neuf rencontres depuis son arrivée à Rosario. Ce mardi, le club a officialisé sur ses réseaux sociaux la résiliation de son contrat d’un commun accord.

El Club Atlético Newell’s Old Boys comunica que, de común acuerdo entre las partes, se dio por finalizado el vínculo contractual con el futbolista Darío Benedetto. Le deseamos éxitos en su nueva etapa. pic.twitter.com/ApOLJGRW4z — Newell’s Old Boys (@Newells) October 28, 2025

De la lumière à l’ombre

Après un passage compliqué à Marseille avec seulement 17 réalisations en 71 apparitions entre 2019 et 2022, Dario Benedetto avait finit par retourner à Boca Juniors, là où il avait séduit le public argentin avec ses 45 pions lors de son premier passage. Méconnaissable sous le maillot de Newell’s, les blessures à répétition et le manque de rythme n’ont pas aidé Benedetto a mettre un coup de boost à sa fin de carrière.

Un troisième passage à Boca Juniors avant la quille ?

Cavani manque un penalty contre Keylor Navas