Retour inoubliable pour Ángel Di María

Des larmes… aux larmes.

Parti à 19 ans de Rosario, sa ville natale, pour rejoindre l’Europe et Benfica en 2007, Ángel Di María est désormais de retour dans son club de coeur dix-huit ans plus tard. L’ancien Parisien a même rejoué pour la première fois dans la nuit de samedi à dimanche, et c’est peu dire que ce retour fut riche en émotions. D’abord applaudi par tout le stade avant le début de la rencontre, ce qui l’a par ailleurs ému aux larmes, « El Fideo » a même cru définitivement être le héros de la soirée en ouvrant le score sur penalty à un quart d’heure du terme.

Di Maria z golem! Powrót do Rosario Central po 18 latach! pic.twitter.com/ACIinw4RRk — Ramirez (@CommonSensePL) July 12, 2025

Oui mais voilà, le foot est parfois cruel et si Godoy Cruz a égalisé dans les arrêts de jeu grâce à Vicente Poggi (1-1), Di María a vu sa soirée ternie sur un plan personnel par une sortie sur civière en fin de rencontre. Bref, comment gâcher une soirée qui était pourtant parfaite sur le papier.

Rosario-Benfica-Real Madrid-Manchester United-PSG-Juventus-Benfica-Rosario. Quelle carrière parfaite quand même pour Angel Di María.

