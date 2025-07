Le pouvoir magique de Di Marìa pour déclencher les cartons rouges

Comme un don du ciel.

Samedi se tenait la rencontre entre l’Atlético Lanús et Rosario Central. Un match de championnat argentin comme les autres, durant lequel Ángel Di María a su faire parler un talent pas toujours caché : celui de murmurer à l’oreille des arbitres.

Carton rouge, penalty

À la 70e, le gardien de Lanús est en retard sur son intervention et commet une faute dans sa surface de réparation. L’arbitre accorde un penalty à Rosario, ce qui a le don de particulièrement agacer Carlos Izquierdoz, défenseur de Lanús, qui monte au créneau face à ce dernier. Alors que la tension monte entre les deux hommes, Di Marìa échange un regard avec l’arbitre de la rencontre, le temps d’un lever de sourcils dans lequel on peut lire « Fais-toi respecter ». Il n’en fallait pas plus pour le convaincre de sortir un carton rouge et d’expulser Izquierdoz.

Esto es sensacional, Izquierdoz diciéndole “no seas cagón” a Merlos, Di Maria apareciendo de la nada con cara de “que poca autoridad” y automáticamente lo raja…. pic.twitter.com/VsWnfgw7sF — X-Neise 🇸🇪 (@CABJRR_) July 19, 2025

L’Atlético Lanús finit le match à 10 et Di Marìa transforme le penatly, permettant à son équipe de gagner sur le plus petit des scores (0-1). Deux buts en deux matchs pour le retour d’El Fideo dans son pays natal.

Quelle performance.

