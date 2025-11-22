S’abonner au mag
  • Argentine
  • Rosario Central

La Fédération argentine a-t-elle offert un trophée à Ángel Di María ?

TB
La Fédération argentine a-t-elle offert un trophée à Ángel Di María ?

Un cadeau tombé du ciel.

Alors que la phase de poules du championnat de clôture vient de s’achever en Argentine, la fédération a annoncé décerner pour la toute première fois un nouveau titre basé sur le nombre de points cumulés lors des championnats d’ouverture (disputé en début d’année) et de clôture. Une tabla annual d’habitude utilisée uniquement pour décerner les billets pour les compétitions continentales (Libertadores, Sudamericana). Et comme par hasard, le grand vainqueur se nomme… Rosario Central, où l’enfant prodige Ángel Di María est revenu faire des merveilles depuis cet été.

Los Canallas sont donc sacrés champions d’Argentine 2025 selon un nouveau règlement inventé après coup, et avant même la phase finale du championnat de clôture. Une haie d’honneur sera même imposée à leur futur adversaire en huitièmes de finale de ce dernier, Estudiantes de la Plata… qui assure de son côté qu’aucun vote n’a eu lieu pour décider de la création de ce nouveau sacre.

Huit trophées nationaux en jeu

De quoi compliquer encore un peu plus le fonctionnement du football argentin, où huit trophées seront désormais en jeu chaque saison. Les championnats d’ouverture et de clôture, la tabla annual (cumul des points), mais également le Trophée des champions entre les vainqueurs des deux premiers, la Recopa (triangulaire entre les trois), la Coupe d’Argentine, la Supercoupe d’Argentine (vainqueur de la Coupe, de la Recopa, de la tabla annual et du championnat d’ouverture) et enfin la Supercopa Internacional où s’affronteront la vainqueur du Trophée des champions et celui de la tabla annual.

C’est vrai que ça méritait bien un nouveau trophée pour y voir plus clair, tout ça.

Ce coquin d’Ángel Di María ressert son coup signature

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances
Logo de l'équipe France
Les notes des Bleus
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • Azerbaïdjan-France (1-3)
Les notes des Bleus

Les notes des Bleus

Les notes des Bleus

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

15
Revivez Nice - OM (1-5)
Revivez Nice - OM (1-5)

Revivez Nice - OM (1-5)

Revivez Nice - OM (1-5)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!