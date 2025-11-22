La Fédération argentine a-t-elle offert un trophée à Ángel Di María ?

Un cadeau tombé du ciel.

Alors que la phase de poules du championnat de clôture vient de s’achever en Argentine, la fédération a annoncé décerner pour la toute première fois un nouveau titre basé sur le nombre de points cumulés lors des championnats d’ouverture (disputé en début d’année) et de clôture. Une tabla annual d’habitude utilisée uniquement pour décerner les billets pour les compétitions continentales (Libertadores, Sudamericana). Et comme par hasard, le grand vainqueur se nomme… Rosario Central, où l’enfant prodige Ángel Di María est revenu faire des merveilles depuis cet été.

🏆 Rosario Central campeón de Liga 2025 En la reunión de Comité Ejecutivo de la #LPF se decidió, por unanimidad, instalar el título de “Campeón de Liga” al equipo que más puntos haya sumado en la Tabla General. También por resolución del Comité Ejecutivo de la LPF, se decidió… pic.twitter.com/ubYqUD5brg — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 20, 2025

Los Canallas sont donc sacrés champions d’Argentine 2025 selon un nouveau règlement inventé après coup, et avant même la phase finale du championnat de clôture. Une haie d’honneur sera même imposée à leur futur adversaire en huitièmes de finale de ce dernier, Estudiantes de la Plata… qui assure de son côté qu’aucun vote n’a eu lieu pour décider de la création de ce nouveau sacre.

El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025. — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 20, 2025

Huit trophées nationaux en jeu

De quoi compliquer encore un peu plus le fonctionnement du football argentin, où huit trophées seront désormais en jeu chaque saison. Les championnats d’ouverture et de clôture, la tabla annual (cumul des points), mais également le Trophée des champions entre les vainqueurs des deux premiers, la Recopa (triangulaire entre les trois), la Coupe d’Argentine, la Supercoupe d’Argentine (vainqueur de la Coupe, de la Recopa, de la tabla annual et du championnat d’ouverture) et enfin la Supercopa Internacional où s’affronteront la vainqueur du Trophée des champions et celui de la tabla annual.

⚠️🇦🇷 [CONFIRMADO] EL NUEVO FORMATO COMPLETO DEL FÚTBOL ARGENTINO. ⁉️ ¿Opiniones? pic.twitter.com/ZfylRbCsNZ — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 21, 2025

C’est vrai que ça méritait bien un nouveau trophée pour y voir plus clair, tout ça.

