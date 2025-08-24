S’abonner au mag
Argentine : Ángel Di María inscrit un magnifique coup franc

Increvable.

Ce samedi soir, Rosario Central et les Newell’s Old Boys se disputaient le derby de Rosario pour le compte de la sixième journée du tournoi de clôture du championnat d’Argentine. Une rencontre sans but, jusqu’au dix dernières minutes. Le moment choisi par Ángel Di María pour faire parler sa patte gauche et placer un magnifique coup franc dans la lucarne de Juan Ángel Espínola González (82e).

L’ailier a ainsi offert un succès précieux à son club formateur, à la lutte pour le titre (troisième de son groupe en vue des play-offs) et inscrit son troisième but en six apparitions depuis son retour au pays.

« Grandé rougador », vraiment.

Les Argentins connaissent même la plaque d'immatriculation de Di María

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

