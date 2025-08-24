Argentine : Ángel Di María inscrit un magnifique coup franc

Increvable.

Ce samedi soir, Rosario Central et les Newell’s Old Boys se disputaient le derby de Rosario pour le compte de la sixième journée du tournoi de clôture du championnat d’Argentine. Une rencontre sans but, jusqu’au dix dernières minutes. Le moment choisi par Ángel Di María pour faire parler sa patte gauche et placer un magnifique coup franc dans la lucarne de Juan Ángel Espínola González (82e).

GOLAZO DE DI MARIA VS Newells De Tiro libre Ángel le da la victoria a Rosario Central en el clásico rosarino. pic.twitter.com/krN6cd2g5r — FPP Sports (@fppsports21) August 23, 2025

L’ailier a ainsi offert un succès précieux à son club formateur, à la lutte pour le titre (troisième de son groupe en vue des play-offs) et inscrit son troisième but en six apparitions depuis son retour au pays.

« Grandé rougador », vraiment.

