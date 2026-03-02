S’abonner au mag
  • Serie A
  • J27
  • Pise-Bologne (0-1)

L’incroyable missile de Jens Odgaard qui offre la victoire à Bologne

En danois, on appelle ça un cøup de canøn. Pas grand monde n’a dû assister à la victoire de Bologne à Pise ce lundi soir (0-1), et c’est bien dommage. Non pas parce que le match était spécialement fou dingue, mais bien parce que Jens Odgaard a inscrit un but monstrueux. Alors que le match était en train de se diriger vers un bon 0-0 des familles, le Danois, servi dos au but, s’est retourné pour décocher une patate imparable du pied gauche dans la lucarne pisane.

Un sacré but pour Odgaard, auteur de sept réalisations toutes compétitions confondues cette saison pour les Rossoblù. Grâce à ce succès acquis sur le fil, Bologne récupère la huitième place, mais compte toujours quelques longueurs de retard sur l’Atalanta (7e, 45 pts) ou la Juventus (6e, 47 pts).

Il faudra activer plus souvent la Danish Dynamite pour espérer accrocher l’Europe.

Nottingham Forest et Bologne au rendez-vous

