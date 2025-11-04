S’abonner au mag
  • C1
  • J4
  • Liverpool-Real Madrid

Le Real Madrid rend hommage à Diogo Jota

MH
Le Real Madrid rend hommage à Diogo Jota

À Anfield, on dit que personne ne marche seul. Ce lundi soir, même le Real Madrid a marché avec Liverpool.

À la veille du choc entre les Reds et les Merengues (21 heures, 4e journée de Ligue des champions), Xabi Alonso, Emilio Butragueño, Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold se sont retrouvés devant le mémorial de Diogo Jota. L’ancien attaquant portugais, disparu tragiquement cet été sur les routes d’Espagne, continue de rassembler ceux qui l’ont connu ou admiré.

Sous le crachin anglais, Trent a déposé un bouquet rouge et blanc, une manette de console, clin d’œil à son ami gamer, et une lettre émouvante : « Mon pote Diogo, tu nous manques tellement… Forever 20 YNWA. » À ses côtés, les représentants madrilènes ont observé un moment de silence, comme ont pu le faire plusieurs autres délégations, à l’instar du rival Everton, depuis le drame.

Trent, plus vraiment dans la trend

MH

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
  • Procès Péchier
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

L’anesthésiste-réanimateur Frédéric Péchier a-t-il empoisonné 30 personnes et tué 12 d’entre elles, en se faisant passer pour un héros lorsqu’il les sauvait ou tentait de le faire? C’est ce que son procès, ouvert ce lundi 8 septembre, devra permettre de juger. Retrouvez notre enquête fleuve sur cette affaire.

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!