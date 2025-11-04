Le Real Madrid rend hommage à Diogo Jota

À Anfield, on dit que personne ne marche seul. Ce lundi soir, même le Real Madrid a marché avec Liverpool.

À la veille du choc entre les Reds et les Merengues (21 heures, 4e journée de Ligue des champions), Xabi Alonso, Emilio Butragueño, Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold se sont retrouvés devant le mémorial de Diogo Jota. L’ancien attaquant portugais, disparu tragiquement cet été sur les routes d’Espagne, continue de rassembler ceux qui l’ont connu ou admiré.

Xabi Alonso, Trent, Huijsen y Emilio Butragueño rindieron un homenaje a Diogo Jota el día previo al partido entre el Liverpool y el Real Madrid. pic.twitter.com/npJTS7kJxF — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 3, 2025

Sous le crachin anglais, Trent a déposé un bouquet rouge et blanc, une manette de console, clin d’œil à son ami gamer, et une lettre émouvante : « Mon pote Diogo, tu nous manques tellement… Forever 20 YNWA. » À ses côtés, les représentants madrilènes ont observé un moment de silence, comme ont pu le faire plusieurs autres délégations, à l’instar du rival Everton, depuis le drame.

