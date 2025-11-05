S’abonner au mag
  • C1
  • J4
  • Liverpool-Real Madrid (1-0)

Les tops et flops de Liverpool-Real Madrid

MR

Pour ceux qui ont préféré regarder Harry Potter, sachez que Szoboszlai a été un vrai magicien, et Courtois un vrai détraqueur.

Les tops et flops de Liverpool-Real Madrid

Les premiers cordées

Dominik Szoboszlai

Cinq tirs, quatre cadrés, trois passes clés : il a donné cher de sa peau de Szob’.

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Thibaut Courtois

Trent Alexander-Arnold devrait penser à l’engager pour protéger sa fresque à Liverpool.

Note de la rédaction 9/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Alexis Mac Allister

Les agences de notation sont formelles. Alexis Mac Allister mérite son triple A.

Tweet

 

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Conor Bradley

Dommage que Mohamed Salah n’était pas au même niveau que Bradley ce soir. Parce qu’avec Salah-Connor, même Terminator en aurait perdu la face.

Note de la rédaction 7.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Sur la corde raide

Vinícius Júnior

C’est vrai, Xabi Alonso n’aurait pas dû le sortir aussi tôt lors du Clasico ; il aurait dû réserver son changement pour ce mardi soir.

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Kylian Mbappé

En fait, c’est pas mal aussi Ekitike en numéro 9, non ?

Note de la rédaction 3.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

István Kovács

C’est vrai que sur le ralenti, il apparait assez clairement que siffler la main de Tchouaméni dans la surface de réparation réduit ses chances de siffler une prochaine finale européenne à zéro.

Note de la rédaction 2/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Donner une note

  • ou
    Passer d'un joueur à l'autre.

  • Choisir une note.
  • Enter
    Valider la note.
  • Echap
    Fermer le clavier.

MR

À lire aussi
10
En direct : Liverpool - Real Madrid (1-0)
  • C1
  • J4
En direct : Liverpool - Real Madrid (1-0)

En direct : Liverpool - Real Madrid (1-0)

En direct : Liverpool - Real Madrid (1-0)
Les grands récits de Society: Silence de mort
  • Michel Fourniret
Les grands récits de Society: Silence de mort

Les grands récits de Society: Silence de mort

Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n’en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

Les grands récits de Society: Silence de mort
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ousmane Dembélé va-t-il vivre une saison blanche ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
85
Réactions
12
Revivez la défaite du PSG face au Bayern (1-2)
Revivez la défaite du PSG face au Bayern (1-2)

Revivez la défaite du PSG face au Bayern (1-2)

Revivez la défaite du PSG face au Bayern (1-2)
10
En direct : Liverpool - Real Madrid (1-0)
En direct : Liverpool - Real Madrid (1-0)

En direct : Liverpool - Real Madrid (1-0)

En direct : Liverpool - Real Madrid (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!