- C1
- J4
- Liverpool-Real Madrid (1-0)
Les tops et flops de Liverpool-Real Madrid
Pour ceux qui ont préféré regarder Harry Potter, sachez que Szoboszlai a été un vrai magicien, et Courtois un vrai détraqueur.
Les premiers cordées
Dominik Szoboszlai
Cinq tirs, quatre cadrés, trois passes clés : il a donné cher de sa peau de Szob’.
0 note(s)
Thibaut Courtois
Trent Alexander-Arnold devrait penser à l’engager pour protéger sa fresque à Liverpool.
0 note(s)
Alexis Mac Allister
Les agences de notation sont formelles. Alexis Mac Allister mérite son triple A.
0 note(s)
Conor Bradley
Dommage que Mohamed Salah n’était pas au même niveau que Bradley ce soir. Parce qu’avec Salah-Connor, même Terminator en aurait perdu la face.
0 note(s)
Sur la corde raide
Vinícius Júnior
C’est vrai, Xabi Alonso n’aurait pas dû le sortir aussi tôt lors du Clasico ; il aurait dû réserver son changement pour ce mardi soir.
0 note(s)
Kylian Mbappé
En fait, c’est pas mal aussi Ekitike en numéro 9, non ?
0 note(s)
István Kovács
C’est vrai que sur le ralenti, il apparait assez clairement que siffler la main de Tchouaméni dans la surface de réparation réduit ses chances de siffler une prochaine finale européenne à zéro.
0 note(s)
Donner une note
-
⇞ou
⇟
Passer d'un joueur à l'autre.
-
←
→
↓
↑
Choisir une note.
-
Enter
Valider la note.
-
Echap
Fermer le clavier.
MR