Les mots de Vinicius à Xabi Alonso lors de sa sortie contre le Barça

Sympa, l’ambiance à Madrid.

Ce dimanche après-midi, le Real Madrid a enfin remporté un Clasico face au FC Barcelone (2-1), le premier de Kylian Mbappé depuis son arrivée au club à l’été 2024. Une rencontre marquée par de grosses tensions en fin de rencontre, mais aussi par la sortie houleuse de Vinicius Junior. Remplacé à vingt minutes de la fin du match, l’attaquant brésilien n’a pas pu retenir sa frustration. Et le diffuseur DAZN Espagne a rajouté une couche dans la soirée.

Xabi Alonso évacue la polémique

Grâce à une caméra isolée, DAZN a pu capter les paroles de Vini : « Moi ? Moi, coach ?, s’est-il d’abord étonné, avant de péter les plombs. C’est toujours moi. Je vais quitter l’équipe, je pars, je préfère partir. »

"Me voy, mejor me voy" 🤬 Así fue la reacción de Vinicius a su cambio en ELCLÁSICO 🎥 📝👉 https://t.co/FBkH74HzUJ pic.twitter.com/Pdd8MPruXW — DAZN España (@DAZN_ES) October 26, 2025

Déjà impliqué dans une dispute avec Lamine Yamal, le numéro 7 madrilène s’est illustré par quelques mots doux balancés à son coach Xabi Alonso lors de sa sortie : « Va te faire foutre », s’est-il exclamé, avant de rentrer furieux aux vestiaires. Une situation que le coach espagnol a rapidement évacué en conférence d’après-match : « Concernant ce qu’il s’est passé avec Vinicius, nous ne parlerons en privé. »

L’Arabie saoudite se frotte les mains.

