Les Saoudiens proposeraient un nouveau pont d’or à Vinícius Júnior

Ça fait cher le dribble raté.

Selon talkSPORT, les Saoudiens proposeraient 350 millions d’euros au Real Madrid pour acheter Vinícius Júnior. L’Arabie saoudite, via son fonds public d’investissement (PIF), semble bien déterminée à placer le Brésilien dans un de ses clubs, quitte à faire voler en éclats le record du PSG qui avait acheté Neymar pour 222 millions d’euros.

Un milliard d’euros sur cinq ans

L’ailier de 25 ans dont le contrat chez les Merengues court jusqu’en 2027 a déjà fait comprendre qu’il souhaiterait poursuivre l’aventure aux côtés de Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Les Saoudiens savent qu’ils devront trouver d’autres arguments que ceux de Cristiano Ronaldo, qui affirme que la Saudi Pro League fait partie des meilleurs championnats du monde. Leur meilleur atout ? L’argent bien évidemment.

Ainsi, s’il rejoignait la péninsule Arabique, l’ancien de Flamengo percevrait… un milliard d’euros sur cinq ans. Les discussions avec sa direction n’avançant plus forcément, Vini pourrait se trouver un nouveau challenge ailleurs. Un milliard d’euros, ça doit faire réfléchir.

Sinon, do you know Vincent Koziello, les Saoudiens ?

