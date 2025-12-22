Walid Regragui donne son avis sur l’organisation de la CAN tous les 4 ans

Le verre d’eau à moitié plein.

En conférence de presse ce dimanche soir après le succès du Maroc face aux Comores (2-0), l’entraîneur des Lions de l’Atlas Walid Regragui est revenu sur le changement de périodicité de la CAN, qui se jouera désormais tous les quatre ans.

Une CAN tous les quatre ans, « il y a du bon et du moins bon »

Au premier abord, l’entraîneur marocain a exprimé quelques réticences : « Le rendez-vous tous les deux ans permettait à beaucoup d’équipes de progresser, de grandir, de pouvoir se refaire rapidement s’il y avait un échec – et on est bien placé pour le savoir. »

Pour autant, il espère que les clubs européens prendront désormais plus au sérieux la compétition : « Beaucoup de joueurs africains sont sous-cotés dans leurs clubs parce qu’ils jouent cette CAN tous les deux ans, et ne peuvent donc pas passer un cap, c’est dommageable. Peut-être qu’il y aura un mal pour un bien. […] Peut-être que [les clubs européens] feront plus confiance à ces joueurs parce qu’ils sauront qu’ils les perdent moins pendant la CAN. »

La CAN aussi forte que l’Euro pour Regragui

En fin de compte, une CAN tous les quatre ans participera peut-être au développement du football africain selon le sélectionneur marocain : « Je pense que l’Afrique progresse, que cette compétition est aussi forte que l’Euro. Parce qu’il y a des vraies équipes, de vrais stades. […] Dans les 15-20 ans, cette CAN sera une compétition très suivie et vraiment compétitive. […] La CAN tous les quatre ans sera un vrai rendez-vous que personne ne voudra rater. »

La réforme est Walidée.

