S’abonner au mag
  • CAN 2025
  • Maroc

Walid Regragui donne son avis sur l’organisation de la CAN tous les 4 ans

CMF
Walid Regragui donne son avis sur l’organisation de la CAN tous les 4 ans

Le verre d’eau à moitié plein.

En conférence de presse ce dimanche soir après le succès du Maroc face aux Comores (2-0), l’entraîneur des Lions de l’Atlas Walid Regragui est revenu sur le changement de périodicité de la CAN, qui se jouera désormais tous les quatre ans.

Une CAN tous les quatre ans, « il y a du bon et du moins bon »

Au premier abord, l’entraîneur marocain a exprimé quelques réticences : « Le rendez-vous tous les deux ans permettait à beaucoup d’équipes de progresser, de grandir, de pouvoir se refaire rapidement s’il y avait un échec – et on est bien placé pour le savoir. »

Pour autant, il espère que les clubs européens prendront désormais plus au sérieux la compétition : « Beaucoup de joueurs africains sont sous-cotés dans leurs clubs parce qu’ils jouent cette CAN tous les deux ans, et ne peuvent donc pas passer un cap, c’est dommageable. Peut-être qu’il y aura un mal pour un bien. […] Peut-être que [les clubs européens] feront plus confiance à ces joueurs parce qu’ils sauront qu’ils les perdent moins pendant la CAN. »

La CAN aussi forte que l’Euro pour Regragui

En fin de compte, une CAN tous les quatre ans participera peut-être au développement du football africain selon le sélectionneur marocain : « Je pense que l’Afrique progresse, que cette compétition est aussi forte que l’Euro. Parce qu’il y a des vraies équipes, de vrais stades. […] Dans les 15-20 ans, cette CAN sera une compétition très suivie et vraiment compétitive. […] La CAN tous les quatre ans sera un vrai rendez-vous que personne ne voudra rater. »

La réforme est Walidée.

Romain Saïss donne de ses nouvelles après sa sortie sur blessure

CMF

À lire aussi
20
Revivez Maroc-Comores (2-0)
  • CAN 2025
  • Gr. A
  • Maroc-Comores
Revivez Maroc-Comores (2-0)

Revivez Maroc-Comores (2-0)

Revivez Maroc-Comores (2-0)
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

20
Revivez Maroc-Comores (2-0)
Revivez Maroc-Comores (2-0)

Revivez Maroc-Comores (2-0)

Revivez Maroc-Comores (2-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!