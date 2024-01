Le Maroc séché par l’Afrique du Sud et éliminé de la CAN

Maroc 0-2 Afrique du Sud

Buts : Makgopa (57e) et Mokoena (90e+5) pour les Bafana Bafana

Expulsion : Amrabat (90e+2) côté Maroc

On vous a déjà dit que c’était la compétition du siècle ?

Grand favori de la compétition, le Maroc voit son aventure ivoirienne s’arrêter dès les huitièmes de finale. Malgré une nette domination, les Lions de l’Atlas s’inclinent 2-0 face à l’Afrique du Sud qui retrouve donc les quarts de finale de la CAN, quatre ans après.

Si les Marocains mettent rapidement le pied sur le ballon et multiplient les offensives, ce sont bien les Sud-Africains qui se procurent la première occasion du match. D’une frappe lointaine, Mokoena contraint Bounou à sortir le grand jeu (17e). Un premier avertissement pour la bande d’Amine Adli qui peine alors à reprendre le contrôle du match et la maîtrise technique. Mais juste avant la pause, l’ancien Toulousain a l’opportunité de lancer les hostilités, mais tergiverse trop dans le dernier geste (44e).

Après le quart d’heure de pause, les Lions de l’Atlas reviennent sur le terrain le couteau entre les dents. Et c’est au tour d’Ounahi de s’illustrer, mais sa frappe passe juste au-dessus (47e). En panne d’inspiration, le Maroc se fait sanctionner. Servi par Zwane, Makgopa se retrouve face à Bounou et fait parler son pied droit pour inscrire son quatrième pion de la compétition (0-1, 57e). Dans l’obligation de réagir, les hommes de Regragui se ruent à l’attaque, mais peinent à concrétiser. Ces derniers obtiennent même un penalty, à la suite d’une main de Mvala sur une reprise d’El Kaabi. Hakimi s’en charge, manque de lucidité et voit sa frappe échouer sur la barre transversale (85e). Le demi-finaliste du dernier Mondial se retrouve même réduit à dix à la suite de l’expulsion d’Amrabat après une faute sur Mokoena qui obtient un coup franc à l’entrée de la surface. Le milieu sud-africain décide de se faire justice lui-même en transformant un sublime coup franc (0-2, 90e+5). Les Lions ne rugiront plus.

Quel boss, cet Hugo !

Maroc (4-3-3) : Bounou – Mazraoui (Attiyat Allah, 76e), Aguerd, Saïss, Hakimi – Ounahi, Amrabat, Amallah (Saibari, 60e) – Adli (Harit, 60e), En-Nesyri, Ezzalzouli (El Kaabi, 70e). Entraîneur : Walid Regragui.

Afrique du Sud (4-2-3-1) : Williams – Modiba, Mvala, Kenana, Mudau – Sithole (Monare, 87e), Mokoena – Tau, Zwane (Maseko, 70e), Morena – Makgopa (Lepasa, 72e). Entraîneur : Hugo Broos.

