Maroc ou France ? Walid Regragui attend une réponse claire de Neil El Aynaoui

Les attentes sont élevées autour du nouveau chouchou de Bollaert.

Ce mardi, Maroc-Mauritanie se jouera sans Neil El Aynaoui. L’histoire du Lensois avec les Lions de l’Atlas se résume pour l’instant à une pauvre minute de jeu, effectuée en septembre dernier avec les U23. Arrivé au début du mercato estival dans l’anonymat le plus total, le milieu de terrain franco-marocain s’est pourtant imposé à 22 ans comme la révélation du RC Lens version 2023-2024. De quoi faire s’impatienter Walid Regragui, qui attend toujours la décision du Lensois quant à sa nationalité sportive.

Présent en conférence de presse ce mardi, le sélectionneur marocain a mis la pression sur l’ancien Nancéien : « Neil El Aynaoui est dans la réflexion, il a une priorité avec son club. Il devait faire partie de l’aventure à la CAN, mais on l’a laissé grandir à sa demande. Pour ce rassemblement, il a encore demandé du temps. Mais comme je l’ai toujours dit, à un moment il va falloir se décider et venir. Aujourd’hui, le problème ne vient pas de nous mais du joueur. […] À un moment donné, il faudra prendre des décisions. S’il ne la prend pas, c’est moi qui la prendrai à sa place, mais on ne va pas attendre longtemps. »

El-Aynaoui ou non ?

