Au Havre, un supporter de 6 ans interdit de stade pour plusieurs matchs

Liberté pour les moutards !

Selon les informations de L’Équipe, un tout jeune supporter du HAC a été interdit de stade jusqu’en 2025 par le club havrais, à la suite de jets de projectiles survenus lors de la réception du Stade de Reims le 10 novembre dernier. L’enfant, seulement âgé de 6 ans, s’était rendu coupable de jets de gobelets en carton et de boulettes de papier : si les projectiles étaient davantage destinés à un ami du jeune supporter, ceux-ci auraient atterri suffisamment proche de l’aire de jeu pour être rapportés par le délégué technique dans son rapport d’après-match.

Trois matchs de suspension

« C’est un peu désolant mais on est obligés d’agir sur ces sujets et face à des comportements exacerbés. Il faut sensibiliser les accompagnateurs et montrer que le stade doit rester un lieu de fête, et non un défouloir », explique une source interne au club auprès du quotidien face à cette situation peu banale, qui rappelle également que « les règlements du stade et de la compétition s’appliquent à tous, adultes comme enfants ».

La durée de l’interdiction de tribune pour le jeune enfant, confondu grâce l’utilisation de la vidéo-surveillance, a été fixée à trois rencontres, privant le bambin de pouvoir vivre de l’intérieur les réceptions d’Angers, Strasbourg et Lens.

Camouflet pour Bruno Retailleau, qui avait exigé 15 ans de réclusion criminelle pour le jeune voyou.

