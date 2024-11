Montpellier gagne enfin, Rennes perd encore, Le Havre plonge

L’aile ouest de la France a passé un week-end bien noir en cette 11e journée de Ligue 1. Après Nantes douché à Lens samedi, Le Havre, Rennes et Brest ont effectivement perdu pied dans leur oppositions respectives. Entre crise insoluble pour les uns et fin de dynamique pour les autres. Résumé d’un dimanche prolifique.

En Normandie, on pensait Le Havre parti pour ne pas réitérer les erreurs de la saison passée et s’assurer un maintien plutôt confortable. Mais tout cela, c’était en été. Depuis, le HAC n’a fait que glisser, à l’image de sa sortie du dimanche contre Reims. Balayés en moins d’une heure chez eux (0-3), les Havrais n’ont pu que voir défiler les célébrations rémoises, sans champagne cela dit. Oumar Diakité a ainsi débloqué la partie (15e), avant que la doublette nipponne, Keito Nakamura-Junya Ito, ne s’exprime. Le premier, six minutes après la réalisation de l’Ivoirien (21e), puis le second après la pause (57e). Le Havre s’enlise à l’avant-dernière place, tandis que Reims s’accroche au wagon européen avec la manière. Deux salles, deux extrêmes.

Rennes rame toujours

Jorge Sampaoli est arrivé au Roazhon Park à 16h54 et il n’a pas eu besoin de plus d’une demi-heure pour se rendre compte du chantier qui l’attendait en Bretagne, lui qui doit signer son contrat en début de semaine. Enfin, c’est ce que les dirigeants rennais espèrent après avoir vu leur équipe subir un nouvel affront, cette fois à la maison, face à Toulouse qui a parfaitement su profiter de la drôle de semaine rennaise (0-2). On aurait pu penser que les Rouge et Noir allaient montrer autre chose après le licenciement de Julien Stéphan et avec la présence de leur très probable futur coach, mais cette équipe n’a encore une fois ressemblé à rien d’autre qu’une somme d’individualités moyennes. La sanction aurait pu tomber sur les premières approches toulousaines et la troisième a été la bonne pour Joshua King, finisseur à la réception d’un centre en retrait de Zakaria Aboukhlal après une touche astucieusement jouée par Aron Dønnum (14e). Une combinaison travaillée à l’entraînement à en croire la joie du staff des Violets, qui s’est immédiatement retourné vers les analystes dans les travées. Un coup sur le carafon, puis un deuxième pour les Rennais, au bout d’une situation gag dans la surface, où une reprise mollassonne de Dønnum a ricoché sur Baptiste Santamaria, buteur contre camp et totalement médusé (23e). C’en était trop pour le public breton, qui s’est retourné contre ses joueurs et qui a vu Steve Mandanda, victime d’une béquille selon le club, être remplacé par Gauthier Gallon après la pause. L’affaire était déjà pliée, tant les Rennais semblaient trop brouillons, trop désordonnés, trop à côté de la plaque pour espérer revenir dans le coup dans un stade devenu quasiment silencieux, fêtant à peine un but de Ludovic Blas logiquement refusé pour une position de hors-jeu de Jota. Le reste n’a pas été trop passionnant, le TFC se contentant de gérer pour valider sa remontée en milieu de tableau et le SRFC s’enfonçant un peu plus vers la zone rouge, alors que les ultras ont quitté l’enceinte dans les dix dernières minutes. L’information principale : Sampaoli était a priori toujours présent au coup de sifflet final.

Arrivé en mission commando, Jean-Louis Gasset a débarqué chez lui, à Montpellier, pour sortir son club de la panade. Alors en Paillade, il ne fallait pas traînasser. À peine le temps de digérer le goûter qu’Arnaud Nordin, d’un penalty bien placé (6e), et Wahbi Khazri, sur un coup franc mal jugé par Marco Bizot (12e), ont en effet mis le MHSC devant. Le temps de paniquer tout de même, au moment de voir Jonas Martin réduire la marque juste au retour des vestiaires (50e), que Tanguy Coulibaly a marqué le but de la délivrance en toute fin de partie (84e). Victoire (1-3) des Héraultais. Brest n’a jamais su activer le mode Ligue des champions et se retrouve à légèrement douter alors que son entame de saison en Ligue 1 paraît bien maîtrisé. On ne saura dire si l’effet Gasset se fait déjà ressentir ou s’il en existe réellement un, mais ce que l’on peut dire, c’est que Montpellier est – peut-être toujours dernier – mais à trois points seulement de la zone verte. La lueur d’espoir descendrait-elle vers le sud ?

Le Havre 0-3 Reims

Buts : Diakité (15e), Nakamura (21e) et Ito (57e) pour les Rémois

Rennes 0-2 Toulouse

Buts : King (14e) et Santamaria (23e, CSC) pour le TFC

Montpellier 3-1 Brest

Buts : Nordin (6e, SP), Khazri (12e) et Coulibaly (84e) pour le MHSC // Martin (50e) pour le SB29

