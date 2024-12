La Fiorentina rassurante au lendemain du malaise d’Edoardo Bove

Florence se décrispe peu à peu.

Alors que son joueur Edoardo Bove (22 ans) a été victime d’un malaise en plein match face à l’Inter ce dimanche, la Fiorentina publie ce lundi un communiqué rassurant sur l’état de santé de son milieu de terrain, affirmant qu’« après avoir passé une nuit tranquille en observation à l’hôpital », il avait été « réveillé puis extubé » ce lundi matin.

Les médecins, qui avaient déjà annoncé dimanche que le joueur ne souffrait d’« aucune lésion grave du système nerveux central et du système cardio-respiratoire », se veulent à nouveau optimistes, assurant qu’Eduardo Bove est désormais hors de danger.

ACF Fiorentina comunica che Edoardo Bove, dopo aver passato una notte tranquilla, è stato risvegliato ed estubato questa mattina. Attualmente è sveglio, vigile ed orientato. pic.twitter.com/UcCJId726X — ACF Fiorentina (@acffiorentina) December 2, 2024

« Il a parlé avec sa famille, la direction de la Viola, l’entraîneur et ses coéquipiers qui se sont précipités pour le voir dès qu’ils ont reçu la bonne nouvelle. Dans les prochains jours, des investigations plus approfondies seront menées pour établir les causes qui ont conduit à la situation critique survenue dimanche », complète le club florentin, soulagé de ne pas revivre le même drame que plusieurs années auparavant, lorsque son capitaine Davide Astori avait perdu la vie avant un match face à l’Udinese. Bove, qui a semble-t-il échappé au pire, devrait tout de même rester en observation plusieurs jours au sein de l’hôpital florentin.

Une bonne nouvelle pour bien commencer la semaine.

