Défaite à Vérone, Kean sort sur civière... dimanche à oublier pour la Fiorentina

Sale aprèm pour la Fiorentina.

En plus d’une troisième défaite d’affilée concédée dans le temps additionnel sur le terrain du Hellas (1-0) et causée par un but tardif…d’Antoine Bernede, l’ancien Parisien, la Fiorentina a également perdu sur blessure Moise Kean.

Au retour des vestiaires, l’international italien et deuxième meilleur buteur de la Serie A cette saison (15 buts) a vu son arcade ouverte après un choc involontaire avec Paweł Dawidowicz et Diego Coppola. Soigné dans un premier temps par le staff et rentré quelques minutes plus tard sur le terrain, Kean s’est finalement assis sur le gazon de Vérone et a été sorti du terrain sur civière et transporé à l’hôpital pour passer des examens. Tout ça sous les yeux d’Edoardo Bove, victime d’un arrêt cardiaque il y a quelques mois face à l’Inter, qui s’est caché les yeux pour ne pas assister à la scène…

Les temps sont durs pour Raffaele Palladino.