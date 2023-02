Pronostic Hellas Vérone Fiorentina : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Hellas Vérone ne lâche pas face à la Fiorentina

Dans la zone de relégation depuis l’entame de la saison, le Hellas Vérone est lancé depuis la reprise dans son opération maintien. Mal en point pendant de longs mois, le club véronais a effectué une très belle remontée pour se trouver en 18e position à seulement 2 points de la Spezia à l’orée de cette journée. Depuis la fin du Mondial, les protégés de Zaffaroni ont seulement perdu deux fois en 8 journées face à l’Inter et contre la Roma, à chaque fois sur le même score de 1-0. Après avoir enchaîné 4 journées de championnat sans la moindre défaite, le Hellas est tombé au Stade Olympique face à la Roma de Mourinho (1-0). Depuis le début d’année 2023, seulement 6 équipes ont pris plus de points que le club véronais en Serie A.

De son côté, la Fiorentina est calée dans le ventre mou de la Serie A en 14e position avec 8 points d’avance sur le premier relégable qui n’est autre que… le Hellas Vérone. Le club toscan ne joue plus grand-chose en championnat et devrait se concentrer sur les coupes puisqu’il est en course en Conference League et en Coppa Italia où la Viola retrouvera la Cremonsese en demi-finale. Ces objectifs peuvent expliquer la baisse de régime des Toscans en championnat. Jeudi, la Fiorentina (qui avait gagné 4-0 à Braga en barrages aller) s’est arraché pour remporter son retour. Menés rapidement 2-0, les Florentins ont joué le jeu pour finalement l’emporter 3-2. En regain de forme, le Hellas Vérone devrait accrocher au moins le point du nul face à une Fiorentina qui semble davantage concentrée sur les coupes et qui a joué jeudi .

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

