Moise Kean change de crèmerie

Moise Kean quitte la Juventus, mais reste en Serie A. Annoncé depuis quelques jours à la Fiorentina, c’est maintenant chose faite avec l’officialisation venue du club toscan. L’attaquant de 24 ans, qui a connu une belle saison en 2020-2021 avec le PSG en inscrivant 17 buts en 41 matchs, n’a pas réussi à retrouver ces standards depuis, malgré un passage à Everton et un retour dans son club formateur, la Juve. La saison dernière, le joueur italien a disputé 20 rencontres pour la Vieille Dame sans marquer le moindre but, conduisant ainsi à son transfert chez les Violets de Florence.

« Kean, né à Vercelli le 28 février 2000, a également joué pour le Hellas Verona, Everton et le Paris Saint-Germain. Malgré son jeune âge, il a déjà remporté trois Scudetti, deux Coppa Italia, une Coupe de France, une Supercoupe d’Italie et un Trophée des champions. L’attaquant a représenté l’Italie à tous les niveaux, des moins de 15 ans à l’équipe senior. Jusqu’à présent, il a été sélectionné 15 fois par les Azzurri et a marqué quatre buts », a annoncé le club italien dans son communiqué.

En espérant qu’il se sorte de là, Moise.

