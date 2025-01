Monza laisse la Fiorentina en panne

Monza 2-1 Fiorentina

Buts : Ciurria (44e) et Maldini (62e) pour Monza // Beltrán (S.P., 74e) pour la Fio

Monza repart de l’avant ?

Abonné aux 2-1 lors de ses six derniers matchs, mais les six fois contre lui, Monza a remis un peu d’essence dans le moteur en battant une piètre Fiorentina (2-1). La phase aller de Serie A est désormais terminée pour ces deux clubs, et Monza aura gagné deux fois seulement. La Fio peut quand même se targuer de rester aux places européennes. Elle est sixième ce lundi soir. Toujours dernier, Monza remonte à six points du Hellas Vérone, 17e.

Tout seul, Patrick Ciurria avait ouvert le score juste avant la mi-temps. Pour l’heure de jeu, Daniel Maldini, petit-fils, fils et pas encore père de, a fait parler son pied droit en passant devant Yacine Adli pour reprendre un modèle de centre enroulé de Pedro Pereira. À 15 minutes de la fin, le match a eu le mérite d’être relancé à cause d’une faute débile de Stefano Turati. L’Italien a donné une belle occasion à Lucas Beltrán de relancer le match, mais la Viola avait la tête ailleurs. L’équipe de Raffaele Palladino, ancien entraîneur de… Monza, n’a pas gagné depuis plus d’un mois.

Trop concentrée à perdre Jonathan Ikoné ?

